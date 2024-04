Mbappé : Le plan machiavélique du PSG est dévoilé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé imaginait très certainement une autre sortie. Alors qu'il a pris la décision de quitter le PSG à l'issue de son contrat, le joueur a vu son statut se fragiliser. Aujourd'hui, son temps de jeu est limité en championnat, ce qui pourrait l'empêcher de grapiller les records. En Espagne, on n'hésite pas à dire que ce plan a été fomenté par la direction et Luis Enrique.

Du rêve au presque cauchemar ? Kylian Mbappé n'imaginait pas une telle réaction de la part de son entraîneur Luis Enrique. Le coach du PSG a pris acte de son départ en fin de saison et a donc décidé de limiter son temps de jeu en championnat afin de préparer au mieux la saison prochaine.

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Illustration de cette nouvelle situation, Mbappé a été sorti dès la 64ème minute de la rencontre face à l'OM dimanche soir. Mais Luis Enrique n'est pas non plus suicidaire et continue à lui faire confiance en Ligue des champions.

« C'est un plan que le PSG a mis en place »