PSG : Il annonce une surprise pour le transfert de Mbappé !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé semble sur le point de quitter le PSG en fin de saison, avec le Real Madrid en pole position pour l'accueillir. Cependant, selon les propos de Robert Pirès, une surprise pourrait se profiler dans ce dossier. Le champion du monde 1998 n'écarte pas la possibilité d'un revirement total de situation, suggérant que Mbappé pourrait finalement opter pour un transfert à Liverpool.

Dans le feuilleton tumultueux entourant l'avenir de Kylian Mbappé, de nouveaux rebondissements pourraient bien venir pimenter le prochain mercato estival. Annonçant mi-février sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, le numéro 7 a clairement indiqué son intention de partir libre à la fin de la saison. Les rumeurs insistantes suggèrent même qu'un accord salarial avec le Real Madrid aurait déjà été conclu. Malgré cette tendance apparemment établie, l'attaquant vedette du PSG pourrait finalement déjouer tous les pronostics en signant dans un club comme Liverpool selon Robert Pirès.



Real Madrid : Une signature bouclée avant Mbappé ? https://t.co/1nGYl1XPdo pic.twitter.com/jbuWYnkPbu — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

«Je ne sais pas quelle décision il prendra, mais moi j’ai refusé le Real»

« Désolé Kylian, tu n’as pas été le premier à dire non au Real Madrid (rires). Je ne sais pas quelle décision il prendra, mais moi j’ai refusé le Real parce que j’ai deux autres options. C’est sur que si je n’ai pas Arsenal et la Juve, au Real j’y vais en courant. Ça c’est sûr », a déclaré le champion du monde 98 au Média Carré . L'ancien joueur d'Arsenal estime que Mbappé pourrait repousser les approches du Real Madrid pour rallier la Mersey et Liverpool.

«Je pense qu’il est capable de refuser le Real Madrid»