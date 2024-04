Mbappé - PSG : L’incroyable coup tenté à la dernière minute !

Alexis Brunet

Alors que la saison n'est pas encore terminée, Kylian Mbappé semble avoir fait son choix pour son avenir. Le Français a décidé de quitter le PSG, et de vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. Mais Paris n'aurait pas dit son dernier mot, et Luis Enrique va tout tenter pour essayer de conserver son joyau. Cela passera notamment par le parcours en Ligue des champions.

Il y a quelques semaines, toute la presse était unanime. Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid, et donc de quitter le PSG, après plus de sept ans dans le club de la capitale. Le10sport.com vous a d'ailleurs révélé en exclusivité que le club espagnol était le grand favori pour accueillir le champion du monde. Mais de son côté, Luis Enrique a affirmé que rien n'était acté à ses yeux.

Luis Enrique espère que Mbappé changera d'avis

Interrogé dernièrement par Prime Video , Luis Enrique a laissé entendre qu'il y avait encore un petit peu d'espoir pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat au PSG. L'entraîneur parisien a affirmé que le match de ce dimanche face à l'OM, pourrait ne pas être le dernier Classique de l'attaquant avec Paris. « Pourquoi cela serait son dernier match ? Moi, j'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment. Il peut changer d'opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison, que Kylian Mbappé fasse son choix au dernier moment, et que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? On verra. »

PSG : Mbappé va écœurer l’OM, c’est écrit https://t.co/iRCdU1YvM2 pic.twitter.com/jPKyabqsD5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Le parcours en Ligue des champions pèsera lourd dans la balance