Mercato : Une star italienne au PSG, son agent sort du silence

Avec le mercato estival qui approche plusieurs noms sont liés au Paris Saint-Germain, qui pourrait bien révolutionner son effectif avec le possible départ de Kylian Mbappé. Ainsi, la presse italienne a récemment parlé d’un éventuel intérêt pour Nicolo Zaniolo, international italien de 24 ans actuellement prêté à Aston Villa par Galatasaray.

Quels seront les gros dossiers de l’été parisien ? Tout tournera évidemment autour de Kylian Mbappé, mais quelques pistes commencent déjà à se dégager. Nous vous avons en effet parlé sur le10sport.com de celle menant à Bernardo Silva, qui pourrait quitter Manchester City via une clause de départ fixée à 58M€.

Le PSG prêt à tenter le coup avec Zaniolo ?

Il n’est évidemment pas le seul et à l’étranger, on évoque d’autres occasions. C’est le cas en Italie où Il Corriere dello Sport a tout récemment parlé de Nicolo Zaniolo, qui est sous contrat jusqu’en 2027, mais qui a été prêté à Aston Villa l’été dernier. Le PSG ne serait toutefois pas le seul club sur le coup, puisqu’il y aurait également le Bayern Munich et plusieurs écuries de Serie A, comme la Fiorentina.

« On discute beaucoup, je le sens chargé et motivé »