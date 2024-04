Mercato - Real Madrid : Ça s'active déjà après Kylian Mbappé ?

Alexis Brunet

Rien n'est encore acté, mais il y a de fortes chances pour que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid l'été prochain. Le club espagnol va donc accueillir un sacré renfort en attaque, mais il pourrait faire de même en défense. Les dirigeants madrilènes veulent mettre la main sur Leny Yoro, et ils seraient prêts à le faire dès le prochain mercato estival.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à tourner une page de sa carrière. Le champion du monde a annoncé son départ de Paris à l’issue de la saison, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le grand favori pour l’accueillir. Rien n’est encore signé, mais les négociations vont dans le bon sens. Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à une annonce officielle avant la fin de la saison, quand le Real Madrid, et le PSG n'auront alors plus rien à jouer.

Leny Yoro pourrait suivre les pas de Mbappé

S'il s'engage avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait être rapidement imité par l'un de ses compatriotes. En effet, Leny Yoro est dans le viseur du club espagnol, qui en a même fait l'une de ses priorités. D'après les informations de The Athletic , les dirigeants madrilènes veulent conclure le transfert dès l'été prochain, et non attendre 2025, comme cela était initialement prévu. Le jeune Français serait perçu comme un talent générationnel, et il serait hors de question pour lui de rester une année de plus à Lille, dans le cadre de la transaction. Cela sera donc un transfert sec, et il ne devrait pas y avoir par la suite de prêt au LOSC.

PSG - Real Madrid : Menacé par Mbappé, il refuse de partir https://t.co/55ieTZug1f pic.twitter.com/PXhy7mYr0Y — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Le Real Madrid : nouveau repère des Français

S'ils rejoignent le Real Madrid, Leny Yoro et Kylian Mbappé ne seront sûrement pas dépaysés. Le club espagnol compte déjà trois Français dans ses rangs, avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, et Ferland Mendy. Didier Deschamps devrait donc souvent avoir un œil du côté de Madrid.