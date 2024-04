Mercato - PSG : Mbappé provoque une nouvelle bombe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant de quitter le PSG à l’issue de son contrat l’été prochain, Kylian Mbappé a provoqué un véritable séisme en interne. Et Luis Campos, dont il est proche, semble plus que jamais menacé pour son avenir en tant que conseiller sportif du club de la capitale avec notamment Antero Henrique qui reste en embuscade comme l’a révélé Jérôme Rothen.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG et a déjà acté la nouvelle auprès de sa direction depuis mi-février. Le capitaine de l’équipe de France arrive en fin de contrat, et s’en ira donc libre l’été prochain pour la destination de son choix, ce qui provoquera donc une refonte du secteur offensif du PSG. Mais cette décision de Mbappé pourrait également engendrer une autre révolution en interne…

« Antero Henrique veut faire virer Campos »

Sur les ondes de RMC Sport mardi soir, Jérôme Rothen a fait de troublantes révélations sur l’avenir de Luis Campos, qui pourrait subir de plein fouet cette décision de Mbappé au PSG : « Comme par hasard, Kylian Mbappé a annoncé son départ et il y a des petits articles ou des petites fuites à droite et à gauche qui sortent pour couper la tête de Luis Campos (…) Tout se passe bien, mais il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l’entourage, qui surgit: Antero Henrique. Antero Henrique qui veut faire virer Luis Campos, qui fait des pieds et des mains. On connaît sa relation proche du président, sa relation proche de l’émir au Qatar. Il fait des pieds et mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos », indique l’ancien joueur du PSG.

« Il nuit au PSG »