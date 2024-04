Une sanction va tomber, l’OM fulmine

Arnaud De Kanel

Jeudi prochain, l'OM se déplacera à Lisbonne pour y affronter Benfica dans le cadre des quarts de finale de Ligue Europa. Près de 2000 supporters ont prévu de faire le déplacement mais voilà qu'ils pourraient être interdits. En cause, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône va prendre la décision d’interdire le déplacement des supporteurs portugais et dans un souci de réciprocité, les autorités portugais vont faire pareil. En interne, l'OM est dépité.

L'OM va vivre un nouveau printemps européen. Jeudi, les hommes de Jean-Louis Gasset affronteront Benfica et ils espéraient compter sur le soutien de leurs plus fidèles supporters pour les pousser. Mais une interdiction de déplacement devrait venir contrarier les plans, au grand dam de l'OM.

Interdiction de déplacement à venir pour les supporters des deux équipes

D'après les informations de RMC Sport , la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône s'apprête à interdire de déplacement les supporters de Benfica pour le match retour prévu le 18 avril. Les services de renseignements auraient identifié 200 à 300 individus dangereux, membres du groupe des Diables Rouges , proche de l'extrême droite, et des No Name Boys , affilié au Torcida Split , un groupe d'hooligans croates. De plus, beaucoup de policiers sont déjà mobilisés car la France est en «Urgence attentat» avec le plan Vigipirate, mais également pour lutter contre le trafic de drogues dans la cité phocéenne. Fraichement nommé, le préfet de police Pierre-Édouard Colliex aurait donc pris la décision d'interdire la venue des supporters portugais. Par souci de réciprocité, ceux de l'OM ne devraient donc pas avoir le droit de se déplacer à Lisbonne, eux qui avaient pourtant tout prévu.

L'OM mis au courant et en colère