Mercato - OM : Un entraîneur sort du silence pour l'après-Gasset

Présent en conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca s'est exprimé sur son prochain duel, face à l'OM. Un club que le technicien portugais aimerait rejoindre la saison prochaine si l'on en croit la presse régionale. Interrogé sur son futur au LOSC, le coach a assuré que rien n'était acté. La fin de saison devrait dicter son avenir.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Paulo Fonseca pourrait être libre de tout contrat à la fin de la saison. Le technicien portugais envisage de quitter le LOSC selon nos informations. L'OM souhaiterait sauter sur l'opportunité pour lui proposer de remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc. A en croire La Provence, Fonseca serait tenté par un départ à l'OM. Mais en conférence de presse, le coach du LOSC a laissé entendre qu'une qualification en Ligue des champions pourrait le pousser à prolonger.

La mise au point de Fonseca

« Je suis totalement concentré sur les derniers matches de la saison et sur ce que l'on peut faire pour la finir au mieux. Mon futur ne me préoccupe pas et je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas important. Je ne suis focus que sur le match de demain (vendredi, 21 heures), la double confrontation face à Aston Villa (en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, aller le 11 avril, retour le 18) puis les rencontres jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on verra mais je pense que la fin de la saison sera importante pour mon futur » a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe.

« La fin de la saison sera importante pour mon futur »