OM : Désastre imminent à Marseille ?

Thomas Bourseau

Jean-Louis était parvenu à requinquer un effectif devenu malade sur la fin de l’ère-Gennaro Gattuso. Néanmoins, l’OM reste désormais sur quatre défaites de suite et pourrait bien avoir hypothéquer ses chances européennes pour la saison prochaine. L’occasion pour Rio Mavuba de faire un constat peu flatteur pour l’Olympique de Marseille.

Le vestiaire de l’Olympique de Marseille avait si bien compris et appliqué les consignes de Jean-Louis Gasset à son arrivée en enchaînant cinq succès de rang en Ligue Europa et en Ligue 1. Néanmoins, sur ses quatre dernières sorties, le club phocéen est allé de désillusion en désillusion.

L’OM en perdition, Mavuba ne voit pas de jour meilleur à Marseille

En effet, la défaite concédée lors du 1/8ème de finale retour de Ligue Europa face à Villarreal (3-1) semble avoir enclenché une spirale négative ancrée dans le Mistral à Marseille. En effet, que ce soit face à Rennes ou le PSG, l’OM de Gasset s’est incliné sur le même score (2-0). Et lors du déplacement de l’OM sur la pelouse du LOSC vendredi soir, la bande de Gasset a concédé une nouvelle défaite (3-1). D’ailleurs, l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille est le premier coach depuis Michel en 2015 à perdre quatre de ses 9 premiers matchs sur le banc de l’OM.

«Je pense que cet OM ne peut même pas espérer cette septième place»