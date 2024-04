Tennis : Alcaraz a une incroyable proposition pour Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir enchaîné deux forfaits à Monte-Carlo et à Barcelone, Carlos Alcaraz fait son grand retour sur terre battue à l'occasion du Masters 1000 ce vendredi. L'Espagnol, numéro 3 mondial, a dû jongler avec une gêne physique à l'avant-bras, l'empêchant de frapper ses coups droits. Il aura à cœur de frapper fort pour son retour, lui qui avait remporté le tournoi l'année dernière. Mais l'un de ses objectifs de l'année semble être les Jeux olympiques, qu'il aimerait beaucoup disputer en double aux côtés d'un certain Rafael Nadal...

Dépassé par Jannik Sinner au classement il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz semblait avoir retrouvé le chemin de la victoire en s'offrant le tournoi d'Indian Wells avec la manière. L'Espagnol a malheureusement dû se reposer avant de reprendre sur terre battue et son heure arrive enfin. Il affronte ce vendredi le Kazakh Alexander Shevchenko et en marge de la compétition, il s'est encore exprimé à propos des Jeux olympiques, qui approchent à grands pas.

Nadal aux Jeux ?

Absent du circuit en 2023, Rafael Nadal n'a pas pu remplir certaines conditions pour se rendre éligible aux Jeux olympiques de Paris 2024. Très loin au classement, il a encore le temps de le faire jusqu'à la fin de Roland-Garros. Malgré tout, au vu de son statut exceptionnel, il devrait gagner sa place assez logiquement puisqu'il évidemment un grand vainqueur en Majeur et aussi un ancien champion olympique, en simple comme en double.

Un double gagnant ?

Depuis quelques mois, Carlos Alcaraz ne cesse d'exprimer dans les médias sa volonté de disputer les Jeux olympiques en double avec Rafael Nadal. Ce dernier est plus qu'incertain depuis un moment en raison de ses nombreuses blessures et le numéro 3 mondial n'ose pas lui formuler cette demande spéciale. « Nous n’en avons pas parlé. Je l’ai rencontré ces jours‐ci, lors des derniers tournois, et la vérité est que je n’ai pas osé lui dire. Je ne sais pas, c’est quelque chose qui me rendrait très excité, ce serait un rêve et c’est pour ça que ça me force. Devoir lui dire m’impose. Je sais qu’il est excité de jouer avec moi. J’ai déjà dit mille fois que ce serait une bonne chose de jouer en double avec lui lors de mes premiers Jeux Olympiques » insiste-t-il encore.

Un défi de taille

Dans sa dernière saison, Rafael Nadal ne livre pour le moment pas beaucoup de garanties concernant son état de forme. Ses dernières déclarations sont préoccupantes et à l'heure actuelle, personne ne sait s'il sera en mesure de se présenter à Roland-Garros. Il a décidé que s'il le fait, ce serait en étant certain qu'il peut vraiment défendre ses chances. Les Jeux olympiques ne sont que dans 3 mois et il y a encore du temps pour réfléchir.