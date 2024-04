«Impitoyable», une star déballe tout sur Nadal !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, Rafael Nadal fait son entrée en lice au premier tour du Masters 1000 de Madrid. En quête de sensations, le Majorquin demeure une légende absolue des courts. Surtout, le joueur de 37 ans reste une source d’inspiration pour la nouvelle génération. Stefanos Tsitsipas notamment, se souvient d’un joueur impitoyable.

Depuis le début de saison, Rafael Nadal effectue un long chemin de croix. Revenu d’une longue blessure au psoas (hanche) l’Espagnol est actuellement engagé au tournoi de Madrid. S’il peine à retrouver son niveau d’antan, Rafa n’en reste pas moins une grande menace pour ses adversaires. Doté d’un style de jeu bien défini associé à une force mentale hors du commun, celui qui est surnommé « Le taureau de Manacor », le Majorquin a impressionné plus d’une star sur le circuit.

« Il est impitoyable et n’a de pitié pour personne »

Stefanos Tsitsipas lui, se souvient d’un Rafael Nadal imbattable. « Il est impitoyable et n’a de pitié pour personne. J’ai ressenti cela pour la première fois lorsque j’ai joué contre lui à Barcelone et qu’il était complètement impitoyable. Je me souviens de son énergie après le toss. J’avais l’impression que le stade lui appartenait et je n’ai pas ressenti cela avec beaucoup de joueurs de tennis que j’ai affrontés. C’est vraiment intimidant d’une certaine manière » , a lâché le Grec dans des propos rapportés par WeLoveTennis .

« C’est le héros de mon enfance »