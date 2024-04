Roland-Garros : Après la bombe, Nadal en rajoute une couche

Jean de Teyssière

Ce jeudi, Rafael Nadal fera son entrée en lice lors du Masters 1000 de Madrid. Il sera opposé à Darwin Blanch, jeune espoir américain de 16 ans. Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem n'est pas encore certain de disputer Roland-Garros et commence déjà à parler de sa retraite.

En marge du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a fait une déclaration qui inquiète ses fans : « Je ne jouerai à Roland Garros que si je me sens compétitif. Si j’y arrive dans l’état où je me sens aujourd’hui, je ne jouerai pas. Mais si je ne peux pas jouer, ce ne sera pas la fin du monde ni la fin de ma carrière. J’ai encore des objectifs après Roland‐Garros, comme les Jeux Olympiques. »

«Les sensations à l’entraînement n’ont pas été parfaites»

En conférence de presse ce mercredi, Rafael Nadal a évoqué la fin de sa carrière : « À certains moments oui, à d’autres non. La joie et le plaisir ne sont pas tout le temps là. Par moments, je prends du plaisir à être sur le court, à m’entraîner à nouveau avec les meilleurs joueurs, je me sens plus ou moins compétitif. À d’autres moments, je me sens limité. C’est difficile. Les sensations à l’entraînement n’ont pas été parfaites. J’adorerais dire que je suis ici, je joue suffisamment bien, même si c’est ma dernière fois ici, je vais donner le maximum pour réussir le meilleur résultat possible. »

Roland-Garros : Nadal lâche une bombe https://t.co/urE6WTymHk pic.twitter.com/JLEpyZarAm — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

«Je profite de pouvoir, probablement, dire au revoir sur le court»