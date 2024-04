Roland-Garros : Federer, Djokovic... Après Nadal, c'est terminé !

Amadou Diawara

Le 20 mai, Roland-Garros ouvrira ses portes. Malgré ses pépins physiques récents, Rafael Nadal tentera de remporter le Grand Chelem français une quinzième fois. Interrogé sur le Majorquin, Emilio Sanchez a affirmé que personne ne réussira jamais à battre son record de titres sur la terre battue parisienne.

Rafael Nadal est le roi de Roland-Garros. En effet, le Majorquin a déjà remporté le Grand Chelem français à 14 reprises. Peu épargné par son corps ces derniers mois, Rafael Nadal va faire le maximum pour participer à cette édition du tournoi parisien, qui débutera le 20 mai. Alors qu'il prendra bientôt sa retraite sportive, le vétéran de 37 ans tentera de soulever un quinzième saladier d'argent à la Porte d'Auteuil. S'il réussi un tel exploit, Rafael Nadal pourra être tranquille, personne ne battra jamais son record de titres à Roland-Garros.

«Un gars qui gagne 14 Roland Garros, ça n’existera plus»

« Un gars qui gagne 14 Roland Garros, ça n’existera plus. Roland‐Garros, c’est le tournoi le plus difficile à gagner. Federer en a gagné un et Djokovic en a gagné trois, en sachant que ces deux gars‐là viennent d’une autre planète ! Un court de tennis peut parfois vous aider, mais le seul qui ne vous aide pas, c’est Roland Garros, sur terre battue. En 2008, lorsque Rafa a battu Federer lors de ces deux finales consécutives (à Roland‐Garros et Wimbledon, ndlr), Federer a fait 25 aces à Wimbledon, soit 25 points sans jouer » , a estimé Emilio Sanchez, avant d'en rajouter une couche.

«C’est le tournoi le plus difficile à gagner»

« Savez‐vous combien il en a fait en finale à Paris ? Un seul, avec le même service. Mais là, le court vous ralentit, ce qui permet à l’autre joueur de renvoyer la balle. À ces 25 aces, ajoutez les services gagnants, les services volées et les services qui te mettent dans une position confortable : cela peut faire 100 points sans jouer. À Roland Garros ? Un seul » , a conclu Emilio Sanchez lors d'un entretien accordé à Punto de Break . Ses propos sont rapportés par We Love Tennis.

