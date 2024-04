Roland-Garros : Nadal va enfin éclipser Djokovic ?

Pierrick Levallet

Sacré champion à 14 reprises, Rafael Nadal a prouvé qu'il était dans son jardin à Roland-Garros. Mais l'Espagnol ne détient pas tous les records pour autant. En 2023, Novak Djokovic est devenu le plus vieux vainqueur des Internationaux de France. Mais s'il venait à remporter une 15e couronne lors de l'édition 2024, le joueur de 37 ans pourrait faire tomber ce record du Serbe.

Depuis plus d’une décennie maintenant, Novak Djokovic et Rafael Nadal se livrent une étroite rivalité. Si le Serbe a fini par prendre le dessus au nombre de titres du Grand Chelem remportés (24), l’Espagnol reste malgré tout chez lui à Roland-Garros. Le joueur de 37 ans a remporté les Internationaux de France à 14 reprises. Cependant, Rafa ne détient pas tous les records sur la terre-battue de Paris.

Tennis : Nadal surprend tout le monde, c’est inespéré https://t.co/P9FxV3CMq9 pic.twitter.com/2pMAyDyKjt — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Djokovic détient un record à Roland-Garros

Car en effet, Novak Djokovic est devenu le plus vieux vainqueur de Roland-Garros en 2023. Le Serbe a remporté sa troisième couronne à Paris à 36 ans et 20 jours en battant Casper Ruud. Nole a réussi à faire mieux que Rafael Nadal dans un domaine dans son jardin. Mais son record pourrait bien rapidement tomber. L’Espagnol a pu fêter son retour après une sérieuse blessure lors de l’Open de Barcelone. Et le natif de Manacor est en train de se remettre en jambe en vue de l’édition 2024 de Roland-Garros.

Nadal va le faire tomber ?