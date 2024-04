Tennis : Il fait le buzz grâce à Nadal et sort du silence

Jean de Teyssière

Rafael Nadal a retrouvé le chemin de la compétition lors du tournoi de Barcelone. Éliminé dès les 16èmes de finale par Alex De Minaur, le plus grand joueur de tennis de l'histoire espagnole est attendu de pied ferme pour le Masters 1000 de Madrid. Il y affrontera le jeune espoir américain de 16 ans, Darwin Blanch qui a eu une réaction ayant fait le tour de la planète tennis, avant de s'en expliquer.

L'objectif de Rafael Nadal étant de jouer son dernier tournoi de Roland-Garros, le joueur espagnol se prépare. Après avoir disputé le tournoi de Barcelone, il prendra part au Masters 1000 de Madrid qui débute ce jeudi. Alarmant quant à son état de santé, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem espère être prêt physiquement pour l'échéance parisienne à venir. Prochaine étape pour le Majorquin : se défaire du jeune américain de 16 ans, Darwin Blanch.

«Les gars, je joue Nadal WTF»

Lors du tirage au sort, Rafael Nadal a appris contre qui il débuterait le Masters 1000 de Madrid. Invité par les organisateurs espagnols car considéré comme le futur grand espoir du tennis mondial, Darwin Blanch, 16 ans, a fait part de sa surprise en publiant sur Snapchat le message suivant : « Les gars, je joue Nadal, WTF ! » Une réaction qui n'a pas manqué d'amuser le monde du tennis.

«C’est un grand rêve de jouer contre Rafael Nadal»