Roland-Garros : Nadal lâche une bombe

Après Barcelone, c'est sur la terre battue de Madrid que Rafael Nadal va poursuivre sa préparation en vue de Roland-Garros. Eliminé après deux tours en Catalogne, l'Espagnol est encore loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau. Forcément, cela suscite certaines inquiétudes à l'approche du Grand Chelem parisien. Mais encore faut-il que Nadal y participe...

Absent de la dernière édition de Roland-Garros, Rafael Nadal espère bien être au rendez-vous à Porte d'Auteuil en 2024. Mais encore faut-il que le physique de l'Espagnol le laisse tranquille. Embêté par des pépins depuis le début d'année, Nadal s'est soigné et a récemment fait son retour à la compétition lors du tournoi de Barcelone. Eliminé au deuxième tour, le joueur de 37 ans se présente désormais à Madrid pour continuer sa préparation. Sera-t-il à 100% pour Roland-Garros pour espérer aller décrocher un 15ème Grand Chelem parisien ?

Nadal prêt à renoncer à Roland-Garros

A l'aube de son entrée en lice au tournoi de Madrid, Rafael Nadal a annoncé la couleur quant à sa future participation à Roland-Garros. En conférence de presse, rapporté par Mundo Deportivo , l'Espagnol a alors lâché une annonce fracassante, se disant prêt à ne pas s'aligner à Porte d'Auteuil s'il n'était pas à 100%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. « Si j'arrive à Paris et que je me sens comme aujourd'hui, je ne jouerai pas. Je vais jouer Roland-Garros si je me sens compétitif. Si je ne peux pas jouer, je ne peux pas. Ça ne sera pas la fin du monde ni la fin de ma carrière. J'ai encore d'autres objectifs après Roland-Garros, comme les Jeux Olympiques », a assuré Nadal.

« Je crois que je ne peux pas jouer à 100% ici »