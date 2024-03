Tennis : Nadal en mode Roland-Garros, programme chargé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit en ce moment pour se préparer pour la terre battue, Rafael Nadal s'entraîne dur pour ce qui ressemble de plus en plus au dernier Roland-Garros de sa carrière. Le Majorquin a du mal à jongler avec les blessures depuis un moment déjà et il a besoin de compétition pour espérer jouer un grand rôle dans les tournois à venir. Mais son retour est pour bientôt et il pourrait être fortement animé !

Blessé lors de son retour à la compétition après un an d'absence à Brisbane tout début janvier, Rafael Nadal a dû déclarer forfait pour tous les tournois jusqu'à présent. Mais son programme maintenant est plutôt clair : il reprendra à Monte-Carlo là où il s'est toujours bien senti, avant sûrement d'autres grands rendez-vous qu'il a souvent gagnés.

Besoin de compétition

Dans sa carrière, Rafael Nadal a souvent pris du temps pour se préparer au mieux pour Roland-Garros. Le Majorquin a souvent besoin de compétition pour faire ses réglages et Monte-Carlo, qu'il a remporté 11 fois, est un tournoi d'une importance capitale pour lui. « Dans l’idéal, Rafael Nadal voudrait jouer peut‐être trois tournois avant Roland‐Garros. C’est le genre de joueur qui a besoin de matchs. Monte‐Carlo a toujours été un événement couronné de succès pour lui, et on peut penser qu’il souhaiterait à nouveau jouer à Madrid, dans son pays d’origine. Monte‐Carlo sera très révélateur de l’état de son corps. S’il participe à ce tournoi, son programme sera plus chargé » juge Andy Roddick.

Tennis : Dopage, invitation... le tennis pas assez punitif ? https://t.co/6uzZPL9TRn pic.twitter.com/1kRIvHgMPl — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Un programme plein ?

Dans deux mois, Rafael Nadal disputera peut-être Roland-Garros pour la dernière fois. Le Majorquin veut engranger le plus de matches possibles avant ce grand événement et il pourrait disputer les 3 tournois principaux de cette saison sur terre avant le Grand Chelem parisien, un programme chargé mais dont il a besoin. « Maintenant qu’il s’agit de tournois sur 10 jours, cela augmente probablement les chances de le voir à Madrid et à Rome, mais cela dépendra des résultats. S’il est éliminé prématurément à Madrid, je ne le vois pas attendre trois semaines avant Roland‐Garros » poursuit l'Américain. Nadal pourrait aussi décider de disputer l'ATP 500 de Barcelone, une étape importante dans son parcours habituel.

Nadal en quelle forme ?

Depuis quelques jours, quelques vidéos des entraînements de Rafael Nadal circulent sur les réseaux sociaux et le moins que l'on puisse dire est que le Majorquin ne se déplace pas énormément et préfère frapper la balle pour le moment. Le Masters 1000 de Monte-Carlo approche à grands pas et il faudra montrer un autre niveau pour espérer jouer un rôle dans son tournoi préféré.