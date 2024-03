Roland-Garros : Écœuré par Nadal, il fait une révélation choc

Alexis Brunet

Rafael Nadal se bat depuis de nombreuses années contre les blessures. L'Espagnol a même parfois eu recours à des piqûres pour pouvoir jouer sans douleur. Cela était notamment le cas en 2022, en finale de Roland-Garros, alors qu'il affrontait Casper Ruud. Le Norvégien a d'ailleurs déclaré que le lendemain de la finale, le Majorquin devait se déplacer en béquilles, ne pouvant même plus marcher.

Le lundi 20 mai marquera le retour de Roland-Garros. Le tournoi parisien est un Grand Chelem, et donc un rendez-vous important pour tous les plus grands joueurs de la planète. L'édition 2024 pourrait malheureusement être marquée par l'absence de Rafael Nadal, titré à quatorze reprises dans la capitale française.

Nadal est toujours gêné physiquement

L'avenir à court terme de Rafael Nadal est encore flou. L'Espagnol espère fortement pouvoir être en condition pour participer à Roland-Garros, mais une crainte demeure. En effet, le Majorquin est toujours embêté par des blessures à répétition. Il a notamment dû renoncer à deux tournois depuis son retour. Il a déclaré vouloir se préserver pour la saison sur terre battue, mais rien n'indique qu'une nouvelle blessure ne le privera pas du Grand Chelem parisien.

«Il n’arrivait même pas à marcher»