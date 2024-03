Tennis : Rune retrouve la forme, surprise à Miami ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison 2023 mitigée, Holger Rune a surtout passé les derniers mois à tenter de trouver la meilleure combinaison possible pour l'aider à progresser sur le circuit. Il a connu des désaccords au sein de son équipe l'été dernier et a décidé de tout changer en fin de saison. Finalement, le duo Lüthi-Becker n'a pas fait long feu et le Danois a rappelé à son chevet Patrick Mouratoglou, avec qui il y avait eu des tensions. Mais le coach français pourrait bien être la solution aux problèmes de Rune, qui rejoue beaucoup mieux depuis. En bonne forme à Indian Wells, il pourrait récidiver à Miami.

Numéro 7 mondial, Holger Rune arrive bientôt sur terre battue où il aura beaucoup de points à défendre. Le Danois semble avoir retrouvé du poil de la bête et il peut croire à un retour sur le devant de la scène. En tout cas il se sent mieux et cela se voit sur le court. Il faudra confirmer sa récente forme sur son parcours à Miami, où il affrontera le Hongrois Fabian Marozsan pour son entrée dans le tournoi.

Retour en forme

Passé par toutes les émotions ces derniers mois, Holger Rune reprend du poil de la bête récemment. Associé à Patrick Mouratoglou à nouveau, le Danois a réalisé un très bon tournoi d'Indian Wells et veut poursuivre sur la même dynamique pour Miami. « J’ai l’impression de mieux jouer chaque semaine, je suis dans un processus où je cherche à être un joueur plus agressif et à peaufiner mon service ainsi que mon retour » dit-il avant son entrée en lice.

Les dents longues

Même s'il est déjà dans le top 10, Holger Rune n'a que 20 ans et a encore beaucoup de choses à travailler pour faire partie du top 4 mondial. Le Danois retrouve le sourire avec beaucoup de positivité et il pourrait s'illustrer dans ce tournoi. « Je ne veux pas me concentrer uniquement sur les résultats, mais m’améliorer chaque jour. Cela me motive beaucoup de voir que je suis le 7e joueur mondial et que j’ai encore une grande marge de progression » se réjouit-il.

Gros parcours en vue ?

Pas encore installé parmi les grands favoris dans les tournois, Holger Rune a envie que les choses changent. Le Danois a des choses à faire à Miami et il pourrait faire des dégâts dans sa partie de tableau. Ce jeudi, il faudra d'abord se débarrasser de Fabian Marozsan. Ensuite, Alex de Minaur ou encore Alexander Zverev pourraient se dresser sur sa route...