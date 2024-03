Tennis : Arthur Fils, premier trimestre loin des attentes ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand espoir du tennis tricolore à seulement 19 ans, Arthur Fils a connu une saison 2023 exceptionnelle qui l'a mené vers le top 40. Déjà vainqueur de son premier titre sur le circuit ATP, le Français connaît une première partie difficile en 2024. Alors qu'on pensait pouvoir le retrouver dans le top 30 avec un statut de tête de série dans les grands événements, le voilà qu'il commence à reculer un petit peu. Dans quelques semaines, il faudra même défendre son titre à Lyon...

Rarement un jeune Français n'avait connu un tel démarrage. Autour de la 250ème place au classement tout début 2023, Arthur Fils a connu une progression fulgurante guidée par des capacités physiques et tennistiques impressionnantes. Mais depuis quelques mois, il a du mal à enchaîner les victoires et après un mois de février sur terre décevant, il quitte Indian Wells et Miami avec peu de certitudes...

Une attitude qui interroge

Au-delà de la défaite sèche qu'il vient de subir au premier tour du Masters 1000 de Miami, c'est surtout son attitude sur le court qui fait parler. Sur le papier, perdre 6/3 6/4 face à un joueur du même classement que lui, en l'occurrence Matteo Arnaldi, n'est pas une catastrophe. Mais Arthur Fils n'a jamais été au rendez-vous et pire encore : il ne semblait pas dans sa partie à 100%. Comme si, parce qu'il a été dominé dès le début du match, il avait lâché l'affaire. Les bons espoirs d'Indian Wells sont vite repartis...

Débuts difficiles

Après un premier titre effectué dans cette saison 2024, le bilan d'Arthur Fils est bien mitigé : il enregistre 9 victoires pour 7 défaites. Son niveau de jeu a un peu baissé par rapport à 2023 mais c'est surtout ce mois de février qui inquiète. En faisant le choix d'aller disputer la tournée sud-américaine sur terre battue pour préparer au mieux Roland-Garros et les Jeux olympiques, il a surtout récolté 3 défaites précoces. Attention, à l'approche de la saison sur terre, il faudra changer de visage.

Danger pour les Jeux ?

En l'absence d'Arthur Cazaux dans le grand tableau à Miami, Arthur Fils avait l'occasion de marquer quelques points pour prendre un peu plus d'avance avant la terre battue. Finalement le Français, numéro 4 dans la hiérarchie par rapport au classement pour les Jeux olympiques, compte un peu moins de 100 points d'avance sur Arthur Cazaux avant la terre battue. Il est donc sous pression et ne devra pas se rater s'il veut faire partie de l'aventure, d'autant plus que les deux premières places semblent bien prises.