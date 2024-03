Miami : Il s'écroule sur le court et sort en fauteuil roulant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce sont des images que l'on n'aime pas voir mais qui malheureusement ne sont pas si rares que cela. Opposé à Harold Mayot au premier tour des qualifications du Masters 1000 de Miami, Arthur Cazaux a dû abandonner la partie après un malaise au début du troisième set alors que les conditions étaient assez difficiles. Les images, toujours impressionnantes, montrent tout de même à quel point la différence entre Indian Wells et Miami peut être énorme.

Huitième-de-finaliste à l'Open d'Australie pour débuter l'année 2024, Arthur Cazaux est récemment entré dans le top 100 à 21 ans. Grâce à ses récents résultats, il peut même entrevoir une qualification pour les Jeux olympiques. Malheureusement il n'a pas pu accéder au tableau final à Indian Wells et n'aura pas la chance de le faire non plus à Miami après cet épisode incroyable. C'est son compatriote Harold Mayot de sa génération qui tentera sa chance au deuxième tour.

Une scène impressionnante

Alors qu'il venait de remporter le deuxième set 7/5, Arthur Cazaux était au retour à 2/1 dans le troisième set et le score était de 30-30 quand il s'est effondré par terre. Quelques minutes plus tard, il sortait sur une chaise roulante et disait adieu à ses rêves de disputer le grand tableau ici. Les conditions de jeu étaient assez éprouvantes : environ 30 degrés à Miami avec 70% d'humidité. Malheureusement, d'autres joueurs pourraient en souffrir également.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024

Des conditions de jeu très changeantes

A cause de la température, Arthur Cazaux n'a pas bien supporté l'effort durant son match. Sur la vidéo, on voit que son adversaire Harold Mayot n'avait pas réalisé la situation au premier abord et a été pris à partie sur les réseaux sociaux. « Arrêtez de lancer une fausse polémique pour rien. Cela faisait plusieurs jeux qu'il ne se sentait pas bien et qu'il commençait à cramper. Je ne l'ai pas vu tomber et j'ai cru qu'il s'était allongé car il avait une crampe. Quand j'ai compris que c'était sérieux, je suis de suite allé près de lui et j'étais très inquiet. J'ai fait le maximum pour aider. Il n'y a qu'une grande amitié et complicité entre nous et depuis toujours. Il faut arrêter d'envoyer votre haine tout le temps. Je lui souhaite un bon rétablissement et le meilleur » explique-t-il après que des clarifications ont été apportées par d'autres personnes sur place. Il faut dire que les conditions de jeu changent énormément entre Indian Wells, où certains spectateurs ont eu besoin d'un manteau, et Miami.

Nouveau coup dur

Alors qu'il s'est parfaitement replacé dans la course à une sélection pour les Jeux olympiques, Arthur Cazaux ne pourra pas profiter de cette occasion pour marquer des points. Cinquième à environ 100 points d'Arthur Fils dans cette Race provisoire, le Montpelliérain voit donc ses espoirs se refermer un peu plus. Il lui faudra réaliser quelques coups sur terre battue pour revenir. Pour rappel, la sélection sera établie le lendemain de la finale de Roland-Garros.