Tennis : Djokovic, objectif Jeux olympiques ?

Eliminé au troisième tour du tournoi d'Indian Wells et forfait pour Miami, Novak Djokovic va débarquer sur terre battue sans le moindre titre. C'est quasiment une première pour lui dans sa carrière mais cela n'est pas vraiment étonnant. En effet, à bientôt 37 ans, le Serbe se focalise surtout sur les plus grands titres et il pourrait tirer un trait sur les Masters 1000 pour le moment. La saison 2024 est très importante puisqu'il s'agit de la dernière occasion pour décrocher une médaille d'or aux Jeux olympiques.

Reverra-t-on Novak Djokovic soulever un trophée en Grand Chelem cette année ? Fatigué pour commencer la saison, le numéro 1 mondial ne semble pas avoir comme objectif de décrocher tous les trophées dans les tournois auxquels il prend part. D'ailleurs, c'est un peu habituel à cette période de l'année ces derniers temps puisqu'il a complètement construit ses saisons depuis 2017 pour mettre en avant les Grands Chelems.

Une période creuse

Autrefois préparé à gagner tous les tournois, Novak Djokovic a construit différemment ses saisons à partir de 2017 et d'ailleurs, le palmarès ne ment pas. En effet, après 2016 où il a réussi à enfin gagner Roland-Garros une première fois, il a légèrement décompressé au fil des mois et a même disparu du top 10. Finalement, il a décidé de concentrer son attention sur les tournois du Grand Chelem et a un peu délaissé cette période entre l'Open d'Australie et Roland-Garros. Il n'a plus atteint la finale des trois premiers Masters 1000 de l'année depuis 2016 et a souvent subi des défaites précoces. Aucune raison de s'inquiéter a priori après ce revers face à Luca Nardi.

Djokovic, cap sur les Jeux

C'est le seul titre qui manque à Novak Djokovic et visiblement, le Serbe va mettre l'accent sur cette compétition exceptionnelle en 2024. Déchu de son titre à l'Open d'Australie, le seul objectif qui doit l'intéresser reste les Jeux olympiques. A chaque fois, il est passé à côté du titre et cette année, sur les courts de Roland-Garros, il aura une chance incroyable. Le calendrier n'est pas facile mais il a le secret pour être prêt cet été.

Un été au détriment des Grands Chelems ?

Dans cette saison 2024 un peu particulière, les grands événements vont s'enchaîner très vite. En effet, Roland-Garros se terminera le 9 juin et trois semaines plus tard, les joueurs enchaîneront avec Wimbledon. Deux semaines après le tournoi londonien, les Jeux olympiques prendront place avant une grande tournée américaine qui mènera vers l'US Open. Autant dire que ce parcours du combattant sera extrêmement difficile et que certains vont devoir choisir leurs événements... Novak Djokovic aura bien du mal à tous les gagner.