Tennis - Nadal : Il dénonce une injustice avec Djokovic

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Novak Djokovic se fait souvent siffler et huer sur les courts du monde entier. Le Serbe est beaucoup moins apprécié par le public que peut l’être un Rafael Nadal, ou bien un Roger Federer. Mais pour Andy Roddick, c'est une injustice, car le Djoker est un exemple de gentillesse, que ce soit à l'intérieur ou et autour des vestiaires.

Pendant des années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont formé le Big 3. Un trio qui a dominé outrageusement le monde du tennis. Les trois joueurs ont souvent été mis en concurrence, et ce, à tous les niveaux. Pour ce qui est de l'amour du public, l'Espagnol et le Suisse ont toujours été devant. En effet, le natif de Belgrade est souvent victime d'un délit de sale gueule, ce qui ne plaît pas à certains.

«Novak ne reçoit pas assez de crédit pour sa gentillesse»

Dans son podcast, Served with Andy Roddick , Andy Roddick a dénoncé une injustice pour Novak Djokovic. L'Américain affirme que le Djoker est l'un des joueurs les plus respectueux et gentil à l'intérieur et autour d'un vestiaire, alors que certains peuvent penser le contraire. « Novak ne reçoit pas assez de crédit pour sa gentillesse avec les gens dans le vestiaire et autour du vestiaire. Je sais comment Rafa (Nadal) était dans le vestiaire, j’ai l’impression qu’il n’a jamais eu une mauvaise journée et même s’il avait eu une mauvaise journée, cela ne l’a jamais empêché d’être cordial et respectueux. C’est bien de voir que ces gars‐là ont remis les pendules à l’heure en disant : "Écoutez, je suis l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, je suis l’un des favoris à chaque fois que j’entre dans un vestiaire, mais il y a aussi de la courtoisie dans ma façon de travailler au quotidien"».

Tennis : Djokovic toujours pas titré, début de saison inédit https://t.co/YdbAJhR9R0 pic.twitter.com/a4oSdhDMrb — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi de Miami

Une déclaration qui devrait toucher Novak Djokovic, traversant une mauvaise période en ce moment. Le Serbe s'est incliné au troisième tour à Indian Wells, battu par le 123ème mondial, Luca Nardi. Le Djoker a par la suite déclaré forfait pour le tournoi de Miami, préférant se préparer au mieux pour la saison sur terre battue, qui commence bientôt.