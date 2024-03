Indian Wells : Alcaraz de retour, il va défier Sinner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial au moment de commencer ce Masters 1000 d'Indian Wells, Carlos Alcaraz va disputer un match très important en demi-finales pour conserver cette place. L'Espagnol retrouve des couleurs en Californie sur les lieux d'un beau souvenir l'année dernière pour lui. Surtout, il a réussi enfin à battre un membre du top 10 dans un match référence en prenant sa revanche sur Alexander Zverev. Il a fallu passer par toutes les épreuves, même survivre à une attaque d'abeilles !

Ce jeudi soir, Carlos Alcaraz disputait son quart de finale à Indian Wells face à Alexander Zverev face à qui il avait perdu à ce stade de la compétition à l'Open d'Australie. L'Espagnol n'a pas du tout délivré le même match : il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire et marque encore un peu plus les esprits avant de disputer un match qui met déjà l'eau à la bouche contre Jannik Sinner.

Les conditions parfaites

Déjà impressionnant l'année dernière au moment de son titre, Carlos Alcaraz se sent très bien à Indian Wells et il veut que ça continue. L'Espagnol profite de ces conditions un peu hasardeuses pour pratiquer un tennis de rêve comme il sait le faire. « Je pense que les conditions ici conviennent très bien à mon jeu. Je me sens vraiment à l’aise sur ce court, dans ce tournoi. Je me sens vraiment bien. Pas seulement sur le court, mais aussi en dehors. Je pense qu’il est très important pour les joueurs de se sentir détendus, de se sentir calmes ou de se sentir vraiment bien en dehors du terrain. Ces trois dernières années, j’ai joué un excellent tennis ici. Oui, je pense que ce tournoi m’a donné une motivation supplémentaire et une confiance accrue » a-t-il récemment déclaré.

La revanche est prise

Battu par Alexander Zverev au Masters en fin d'année dernière et à l'Open d'Australie en janvier dernier, Carlos Alcaraz tient enfin sa revanche. Cela faisait un moment que l'Espagnol n'avait pas battu un joueur de ce calibre et il l'a fait avec la manière en l'écrasant 6/3 6/1. D'ailleurs le match a dû être interrompu pendant près de deux heures en début de match à cause d'une attaque d'abeilles qui avaient élu domicile dans la spider cam, cette caméra qui est suspendue à un fil et qui traverse le court sur un fil.

Sinner, le grand défi

Virtuellement dépassé par Sinner au classement en attendant la fin du tournoi, Carlos Alcaraz va retrouver l'Italien pour un match qui sent la poudre. Mais il avait besoin de ce match et on l'a vu, ce n'est pas une piqûre d'abeille sur le front qui l'a arrêté lors de son match précédent. Il faudra attendre samedi pour voir les deux hommes s'affronter pour la première fois depuis Pékin en octobre dernier.