Polémique avec Nadal, une légende lâche ses vérités

Benjamin Labrousse

Début mars, Rafael Nadal prenait part au Netflix Slam, match d’exhibition perdu à Las Vegas face à Carlos Alcaraz. Dans la foulée, la légende espagnole annonçait son forfait pour Indian Wells. Dès lors, de nombreuses critiques ont fusé à l’encontre du Taureau de Manacor, affirmant que ce dernier avait donné priorité à un gros chèque pour un match peu important. Mais Jimmy Connors, lui, n’est pas d’accord.

Le retour de Rafael Nadal se fait attendre. Attendue au tournant à Indian Wells, la légende de 37 ans avait annoncé son forfait pour le majeur américain quelques jours après avoir disputé le Netflix Slam face à Carlos Alcaraz du côté de Las Vegas. Visiblement touché lors de cette rencontre d’exhibition, Nadal a depuis subi son lot de critiques affirmant que ce dernier avait choisi l’argent proposé par Netflix plutôt que de participer à son premier masters 1000 de l’année…

Tennis : Nadal en reprise sur terre battue, l'objectif est clair ! https://t.co/M00uyhKj3w pic.twitter.com/yFLJKtu58H — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

« Ce n’est pas la réalité »

Légende absolue, Jimmy Connors a affirmé que ces critiques à l’égard de Rafael Nadal étaient totalement infondées. « Vous pouvez parler de l’exhibition et de choses comme ça, mais ce n’est pas la réalité. Il est arrivé à un point de sa carrière où sa santé est quelque chose qui vaut la peine d’être examinée chaque semaine » , a lâché l’Américain dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Il ne joue pas pour l’argent »