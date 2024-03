Tennis : Un nouveau circuit ? Le patron de l'Open d'Australie présente son projet

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques mois, les discussions entre les grands dirigeants qui composent les différents circuits ne cessent de faire parler. A l'occasion d'Indian Wells, beaucoup en profitent pour se réunir à nouveau afin d'évoquer le futur du circuit ATP. En première ligne bien sûr, la perspective de travailler aux côtés de l'Arabie saoudite, qui est déjà devenue partenaire du classement ATP et bientôt d'autres tournois grâce au PIF.

C'est un vent nouveau qui souffle sur le monde du tennis en ce moment et ce n'est peut-être pas pour la plus belle des nouvelles. Les rumeurs s'enchaînent mois après mois et ce qui est sûr c'est que l'Arabie saoudite a vraiment envie d'investir et de mettre son empreinte sur le circuit ATP. C'est pour cela que toutes les solutions sont envisagées comme celle de Craig Tiley, directeur de l'Open d'Australie, qui a présenté son projet d'un nouveau circuit.

Nouveau circuit plus compact

Avec l'annonce d'une offre à un milliard de dollars pour fusionner l'ATP et la WTA, les Grands Chelems pourraient se sentir lésés puisqu'ils sont gérés par l'ITF. C'est pour cette raison que Craig Tiley a une idée derrière la tête, un projet qu'il a présenté tout récemment. « Tiley veut faire son circuit fermé, qui serait constitué des quatre tournois du Grand Chelem et de 10 épreuves qui équivaudraient aux Masters 1000. Le tout pour vingt semaines en tout, ce qui ferait que certains pourraient jouer très, très peu de matches sur une saison, une hérésie totale » peut-on lire dans L'Equipe d'une source anonyme mais au courant des discussions.

Tennis : La mèche est vendue pour l'avenir de Nadal https://t.co/eWxmq1drlG pic.twitter.com/6HimYahnJH — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Le top 100 mis en avant

Le projet de Craig Tiley s'accompagne d'une pyramide et d'un schéma qu'il explique de la manière suivante. En fait, son nouveau circuit mixte, qu'il baptiserait "Premier Tour" , réunirait les 100 meilleurs joueurs du monde seulement autour des 4 Grands Chelems, 10 autres grands tournois de luxe ainsi qu'une sorte de nouveau Masters avec un système de play-off pour une promotion ou une relégation pour les joueurs. Le "Contender Tour" , qui réunirait les autres jusqu'au top 300, ressemblerait au circuit Challenger avec beaucoup de tournois de belle renommée comme les ATP 500 par exemple.

Un projet pour contrer l'Arabie saoudite

A l'image de ce qu'il s'est passé pour le golf, le tennis est peut-être de prendre la même direction. Conscients de la position de l'Arabie saoudite vis-à-vis de l'ATP et de la WTA, les Grands Chelems veulent réagir pour ne pas disparaître. Craig Tiley semble avoir déjà fait le nécessaire pour convaincre quelques candidats et les prochains mois seront déterminants.