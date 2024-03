Tennis : La mèche est vendue pour l'avenir de Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rafael Nadal n'a pas souhaité prendre de risque, surtout pas lors de sa dernière saison. L'ancien numéro un mondial a décidé de faire l'impasse sur la tournée américaine et préparé la saison sur terre battue. Selon le directeur du Masters 1000 de Monte-Carlo, le joueur espagnol pourrait bien disputer son tournoi.

Douche froide dans le désert. Attendu à Indian-Wells après avoir assuré le spectacle à Las-Vegas avec Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a décidé de déclarer forfait. « C’est avec une grande tristesse que je dois me retirer de cet incroyable tournoi, a déclaré l’Espagnol de 37 ans, vainqueur trois fois de ce Masters 1000. Tout le monde sait à quel point j’aime cet endroit, et à quel point j’aime jouer à Indian Wells. J’ai travaillé dur, j’ai passé un test ce week-end comme vous le savez, mais je ne me trouve pas prêt à jouer au plus haut niveau à un tel événement. Ce n’est pas une décision facile mais je ne peux pas me mentir et mentir aux milliers de supporteurs » a confié le joueur espagnol, en alerte à la moindre douleur.

Nadal forfait pour Indian-Wells

Mais les derniers examens passés n'ont rien révélé d'inquiétant selon David Massey. « Il ressentait une gêne (après son exhibition face à Alcaraz) donc il a eu peur et a préféré ne pas jouer à Indian Wells, mais les examens qu'il a passés n'ont rien montré » a confié le directeur du tournoi de Monte-Carlo, qui aura lieu du 6 au 14 avril.

« Il frappe comme jamais »