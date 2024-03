Tennis : Clara Burel, l'éclaircie du tennis féminin français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne numéro 1 mondiale chez les juniors, Clara Burel fait partie de cette jeune génération française qui a marqué les esprits assez tôt. Le passage au niveau professionnel est plus dur à effectuer mais elle connaît en ce moment ses plus belles heures sur le circuit. Après avoir travaillé sur son service notamment, elle réalise le meilleur début de saison chez les femmes françaises pour le moment et n'était pas loin de confirmer en s'offrant Coco Gauff à Indian Wells. Malgré la défaite, elle pourrait bien relever la tête du tennis tricolore féminin.

Elle fait désormais partie du top 50 et à 22 ans, Clara Burel s'impose comme une joueuse capable de rivaliser avec les meilleures. Légèrement touchée par les blessures, elle a parfaitement rebondi en acceptant de travailler quelques points faibles de son jeu pour lui permettre de passer un cap. Elle reste sur deux troisièmes tours en Grand Chelem et peut espérer encore gravir quelques échelons. Dans quelque temps, elle pourrait endosser le rôle de numéro 1 française.

Meilleure Française à la Race

En terminant l'année 2023 à la 56ème place mondiale, Clara Burel a réalisé une magnifique saison et poursuit son chemin de la même manière. En effet, grâce à son troisième tour à l'Open d'Australie, c'est elle qui pointe à la première place à la Race chez les Françaises, devant Diane Parry et Caroline Garcia. A Melbourne, elle a enregistré sa première victoire face au top 10 en se débarrassant de l'Américaine Jessica Pegula, numéro 5 mondiale, une belle manière de récompenser ses efforts.

Un exploit proche

Ces derniers temps, Clara Burel a confié qu'elle a décidé de travailler sur son service notamment pour ne pas se retrouver tout le temps en difficulté. Et ça se voit. La Française semble capable de tenir tête à certaines joueuses mieux classées qu'elle comme Coco Gauff à Indian Wells. Dans un match un peu décousu, elle s'est accrochée et est passée très proche de la victoire puisqu'elle menait 4/0 dans le troisième set. Mais l'Américaine à domicile a fait parler son tennis de numéro 3 mondiale pour la dominer sur le fil. Même si elle s'est inclinée, Burel peut repartir de Californie en confiance.

Future chef de file ?

47ème mondiale à la WTA cette semaine, Clara Burel est juste derrière son meilleur classement (44ème) et peut espérer continuer sa progression vers les sommets. Elle se rapproche petit à petit de Caroline Garcia au classement, elle qui est en plein doute. Cette année, on peut penser qu'elle va réussir à remporter le premier tournoi de sa carrière, elle qui a disputé deux finales à Lausanne en WTA 250, en 2021 et en 2023. Peut-être sur terre ?