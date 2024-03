Tennis : Indian Wells, le cinquième Grand Chelem !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, un nouveau grand tournoi prend place dans le calendrier : Indian Wells. Située en Californie, cette compétition est organisée chaque année au mois de mars depuis 1987 et fait partie des principaux rendez-vous de la saison. En effet, ce tournoi est souvent considéré comme le cinquième Grand Chelem d'abord grâce aux immenses installations dont il fait preuve mais aussi par le tableau qui accueillait plus de joueurs que les autres Masters 1000 jusqu'à l'année dernière, lorsque Madrid, Rome et Shanghai ont décidé de se mettre à la page.

Mercredi, le coup d'envoi du grand tableau du tournoi d'Indian Wells sera donné et pour le premier Masters 1000 de la saison, les meilleurs joueurs du monde tenteront d'envoyer un message fort. Réussir cette tournée américaine du mois de mars conditionne souvent le reste de la saison, il faudra donc marquer les esprits dans l'un des tournois les plus difficiles de l'année.

Le paradis du tennis

Dans le désert californien, voilà un complexe qui s'étend à perte de vue. L'Indian Wells Tennis Garden compte au total 24 courts et le central est le deuxième plus grand court du monde derrière le Stade Arthur-Ashe de l'US Open. Chaque année, c'est un rendez-vous immanquable pour les fans et pour les joueurs qui savent qu'ils disputent l'un des tournois les plus importants de la saison. S'imposer dans ce Masters 1000 est encore plus grand que n'importe quel autre et ce n'est pas pour rien si Novak Djokovic affirme qu'il s'agit de son tournoi préféré dans cette catégorie.

Tennis : Tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi d’Indian Wells https://t.co/sYiY6CCBBi pic.twitter.com/Tk9uzuaijX — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Un grand tournoi qui débute en douceur

Présent sur le circuit depuis près de 40 ans, Indian Wells a toujours proposé un tableau plus grand que dans les autres Masters 1000 pour ressembler aux Grands Chelems, comme Miami. Les deux tournois américains accueilleront en effet 96 joueurs et joueuses ce qui veut dire que les 32 têtes de série ne disputeront pas de premier tour. C'est un format qui plaît bien sûr car cela permet à plus de joueurs de tenter leur chance, mais qui interroge puisque le tournoi a du mal à démarrer lors des deux premières journées. L'édition 2024 a de la chance, parmi les joueurs non têtes de série, un certain Rafael Nadal sera de la partie.

Un titre référence

Un titre dans n'importe quel Masters 1000 n'est pas à négliger, surtout que ceux-ci vont adopter le même format petit à petit. Mais Indian Wells et Miami représentent une grande échéance plus importante et d'ailleurs le palmarès hérisse le poil. Pendant leurs plus belles années, Nadal, Federer et Djokovic se sont partagé le titre quasiment tout le temps et récemment il y a eu quelques surprises. L'année dernière, c'est Carlos Alcaraz qui avait réussi à s'imposer en dominant Daniil Medvedev en finale.