Tennis : Disqualification polémique pour Rublev, que s'est-il passé ?

Numéro 5 au classement ATP, Andrey Rublev est l'un des joueurs les plus réguliers du circuit sans forcément pouvoir prétendre aux grands titres. Le Russe a tout de même remporté son premier Masters 1000 la saison dernière mais bloque un peu en Grand Chelem, où il n'a toujours pas passé les quarts de finale. La faute peut-être à un contrôle de ses émotions trop difficile à garder. Vendredi, il a été disqualifié lors des demi-finales de l'ATP 500 de Dubaï après s'en être pris verbalement à un juge de ligne. Une scène incroyable.

Opposé à Alexander Bublik en demi-finales à Dubaï, Andrey Rublev a connu un nouveau pétage de plombs qui a cette fois de lourdes conséquences pour lui. En effet, en fin de match, alors que le Kazakh venait de remporter le point pour passer devant à 6-5 dans la troisième manche, le numéro 5 mondial s'en est pris violemment à un juge de ligne pour contester une balle qui lui semblait dehors. S'il avait sûrement raison, ce coup de sang n'est pas passé auprès des arbitres qui ont fini par le disqualifier. Une première cette saison sur le circuit ATP.

Andrey Rublev a beau être l'un des joueurs les plus appréciés du circuit en dehors du court, son attitude de bon gars disparaît un peu quand il arrive en match. En effet le Russe a souvent du mal à garder son calme dans les moments tendus mais se limite généralement à de la violence sur lui-même, sur sa raquette ou des cris. Là, il a franchi le pas et finalement il récolte ce qu'il sème...

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY