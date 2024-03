Tennis : Le nouveau Djokovic est déjà annoncé !

Alexis Brunet

À 36 ans, Novak Djokovic se maintient encore à un très bon niveau, et pourrait donc encore une fois réaliser une grande saison. Mais le Serbe doit aussi se méfier de la jeune génération qui pousse fort. C'est notamment le cas de Jannik Sinner, qui vient de gagner son premier Grand Chelem, et qui ressemble beaucoup au Djoker sur certains aspects.

Petit à petit le monde du tennis voit partir à la retraite certains de ses meilleurs joueurs. Cela a commencé en 2022, lorsque Roger Federer a annoncé ranger sa raquette, après de très nombreuses années de succès sur les courts. Récemment c'est Andy Murray qui a affirmé être lassé, et qui a donc décidé d'arrêter à la fin de l'été. Dans une certaine mesure, cela pourrait aussi être la dernière année sur le circuit de Rafael Nadal.

Djokovic est toujours présent

Alors que certains baissent de niveau, ou bien décident de raccrocher, il y en a d'autres qui ne veulent pas encore renoncer, et qui se maintiennent à un haut niveau. C'est notamment le cas de Novak Djokovic. Âgé de 36 ans, le Serbe n'a pas prévu de s'arrêter pour le moment, et veut encore gagner tous les tournois possibles. Mais cela n'est tout de même plus aussi évident qu'avant.

«Il ressemble à la nouvelle version de Novak Djokovic»