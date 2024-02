Tennis : Sinner au sommet, il met en garde Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant l'Open d'Australie le mois dernier, Jannik Sinner a envoyé un message fort à la concurrence puisqu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. L'Italien vient de passer six mois de rêve et s'avance un peu plus comme un prétendant principal à Novak Djokovic cette année. Il a montré déjà lors de sa jeune carrière qu'il était à l'aise partout où il passait et il est clairement en chasse de la place de numéro 1 mondial.

Depuis quelques semaines, beaucoup d'observateurs du monde du tennis s'accordent pour dire que Jannik Sinner deviendra un jour numéro 1 mondial. Beaucoup pensent que l'Italien est même capable de renverser la situation dès 2024 face à un Novak Djokovic dont il se rapproche dangereusement au niveau du classement. Cette fois-ci c'est Andy Murray qui voit le joueur de 22 ans réaliser de beaux exploits sur l'ensemble de la saison.

Une domination sur dur ?

A l'aise sur toutes les surfaces, c'est évidemment sur dur que Jannik Sinner brille ces derniers mois. L'Italien est à l'heure actuelle à 32 victoires en 34 matches depuis la fin de l'US Open, lui qui ne s'est incliné que face à Ben Shelton à Shanghai et en finale du Masters contre Novak Djokovic. Il connaît actuellement l'un des meilleurs débuts de saison pour un joueur dans l'histoire récente. « Je pense que sur toutes les surfaces, il aura de bons résultats. Je dirais que les courts en dur sont probablement sa meilleure surface car il s’y déplace extrêmement bien » commence l'Ecossais.

Danger à Wimbledon ?

Depuis le début de sa carrière, Jannik Sinner a prouvé qu'il n'était pas qu'un joueur de dur. L'Italien a disputé les demi-finales de l'édition 2023 de Wimbledon, lui qui avait causé du tort à Novak Djokovic un an plus tôt en menant deux sets à zéro en quarts de finale. « Se déplacer sur le gazon est un peu différent, mais, je veux dire, en ce qui concerne la façon dont il sert et frappe la balle, oui, il n’y a pas de raison qu’il ne réussisse pas très bien sur le gazon. Parfois, certains joueurs ont besoin de plus de temps pour s’adapter au mouvement de cette surface parce qu’elle est si unique. Pour une raison ou une autre, c’est la surface sur laquelle je me déplace le mieux ou le plus naturellement, mais je pense qu’il a la possibilité de faire de très bonnes choses » explique Murray.

Un favori à chaque événement

En faisant part de ses qualités tennistiques et physiques, Jannik Sinner devient donc un favori logique à chaque fois qu'un grand événement se présente devant lui. L'Italien est également très à l'aise sur terre battue et à la différence de Daniil Medvedev par exemple, qui excelle vraiment sur dur et a plus de mal sur les autres surfaces, il semble être un adversaire de taille pour Novak Djokovic tout au long de la saison.