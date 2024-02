Tennis : Le Big 3 bientôt retraité, il dévoile les remplaçants !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le public s'inquiétait de la vie sur le circuit après la disparition progressive du Big 3. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont évidemment attiré l'attention pendant 20 ans et il sera bien difficile de faire comme eux. La retraite du Big 3 dans sa globalité ne signifie pourtant pas mort du tennis puisque la nouvelle génération fait déjà parler d'elle. D'ailleurs Andy Murray, un temps associé à ces trois légendes, ne se trompe pas en désignant ceux qui pourraient traîner sur le circuit ATP pendant aussi longtemps.

Indémodables et incontournables, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont laissé à tout jamais une empreinte indélébile dans le monde du tennis. Leur palmarès est bien sûr incomparable puisqu'ils ont défié l'impossible et l'irréel mais au tennis, on ne peut jamais vraiment savoir comment les choses vont se terminer. Pour les remplacer une fois qu'ils seront tous à la retraite, de nombreux joueurs semblent pouvoir prendre la place et ce n'est pas une surprise si l'on retrouve ceux qui pointent juste derrière le Serbe au classement actuel.

Une rivalité hors du commun

Avec la présence de ces trois monstres à la même époque, le tennis a connu un coup de projecteur exceptionnel mais aussi rarissime. Leur domination était telle qu'ils sont devenus les trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis mais on ne pourra pas connaître ce sort tout le temps. « Je pense que les gens sont à la recherche de cette époque où quelques joueurs s'affrontaient et gagnaient toutes les semaines. Mais il faut du temps pour construire cela. Cela s'était fait sur six, sept ou huit ans, en jouant constamment les finales des tournois du Grand Chelem » rappelle Andy Murray, faisant partie du Big 4 pendant un moment.

Tennis : Holger Rune dans la tourmente, il retente l'expérience Mouratoglou ! https://t.co/g918uwMbZH pic.twitter.com/A9m1T2UEqd — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Un nouveau Big 3 ?

Sur le circuit actuel, la hiérarchie est simple à dresser. Novak Djokovic est toujours au sommet à 36 ans et derrière lui, trois joueurs se détachent clairement du reste du plateau et une rivalité pourrait donc s'installer. « C'est une possibilité, en particulier avec Alcaraz et Sinner. Je pense aussi que Medvedev est brillant. Il y a une chance que cela se produise, mais il n'y a aucune garantie » révèle Andy Murray, sans surprise. L'Espagnol et l'Italien sont d'ailleurs déjà très comparés surtout depuis que ce dernier a remporté son premier titre en Grand Chelem le mois dernier.

Des carrières de plus en plus longues

Au cours de leur épopée fantastique, le Big 3 n'a pas fait que remporter des titres à la chaîne, il a aussi montré qu'une carrière au plus haut niveau pouvait largement aller au-delà des 35 ans, une barrière très rarement franchie au début du XXIème siècle. De plus en plus de joueurs prennent leur retraite proche des 40 ans, une tendance incroyable qui pourrait concerner les futures grandes stars du circuit.