Tennis : Il annonce les successeurs de Nadal, Djokovic et Federer

Pierrick Levallet

Novak Djokovic et Rafael Nadal ne seront pas éternels. Les deux légendes du tennis ne vont plus tarder à rejoindre Roger Federer à la retraite. Mais pour l'instant, Nole et Rafa continuent de donner du fil à retordre à la nouvelle génération. Toutefois, Stan Wawrinka estime qu'il n'y a pas de souci à se faire pour la succession de l'Espagnol, du Serbe et du Suisse.

Une ère est sur le point de se terminer dans le monde du tennis. Roger Federer étant déjà retraité, Rafael Nadal et Novak Djokovic savent qu’il ne leur reste plus beaucoup de temps avant de raccrocher la raquette. Rafa et Nole sont plus proches de la fin que du début de leur carrière. Après avoir dominé le circuit ATP pendant plus d’une décennie, les trois légendes vont laisser leur place à la nouvelle génération.

Tennis : Sinner, désormais seul adversaire de Djokovic ? https://t.co/O0c2Kb72ux pic.twitter.com/lTz9X7DwDY — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

La nouvelle génération pousse pour remplacer Nadal, Djokovic et Federer

Certains jeunes joueurs commencent d’ailleurs à pousser. Carlos Alcaraz, numéro deux mondial, évolue déjà à un niveau impressionnant. Jannik Sinner pointe également le bout de son nez. L’Italien a remporté son premier Grand Chelem de sa carrière après sa victoire face à Daniil Medvedev à l’Open d’Australie. Stan Wawrinka a donc fait savoir qu’il n’y avait pas de souci à se faire pour la succession de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer.

«Le tennis est au‐dessus de tout nom»