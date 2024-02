Tennis : Nadal crée la polémique, elle vole à son secours

Alexis Brunet

Rafael Nadal a créé la polémique récemment, en affirmant qu'il était contre l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans le tennis. Cette déclaration a donc choqué un bon nombre de personnes, mais certains ont aussi pris sa défense. C'est notamment le cas de Marion Bartoli, qui a volé au secours de l'Espagnol.

Dernièrement, Rafael Nadal a accordé une interview à La Sexta . Le Majorquin évoque entre autres la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du tennis, et notamment sur l'aspect des salaires. Ces propos ont provoqué le début d'une polémique. « Je ne veux pas être hypocrite et dire des choses qui sont faciles à dire et que je ne ressens pas. Que voulez‐vous que je dise ? Pour moi, l’investissement pour les femmes devrait être le même que pour les hommes. Les opportunités, les mêmes. Les salaires, les mêmes ? Non, pour quoi faire ? Ce n’est pas injuste, ce qui est injuste, c’est qu’il n’y a pas d’égalité des chances. J’ai une mère et une sœur. Si vous me dites que les hommes et les femmes méritent les mêmes opportunités, je suis féministe. Ce terme est poussé à l’extrême… Si nous parlons de choses logiques et normales dans cette conversation, bien sûr que je veux l’égalité. Pour moi, l’égalité ne consiste pas à faire des cadeaux, mais si Serena Williams gagne plus que moi, je veux qu’elle gagne plus que moi. »

«Je veux que les femmes gagnent plus que les hommes si elles génèrent plus que les hommes»

Pour justifier sa vision des choses, Rafael Nadal a parlé de l’aspect financier. Selon ce dernier, il serait normal que les femmes gagnent plus que les hommes, seulement et seulement si elles génèrent plus d’argent que les hommes. « Je veux l’égalité, je veux que les femmes gagnent plus que les hommes si elles génèrent plus que les hommes. Ce qui me dérange, c’est quand on me dit que les revenus et les gains devraient être égaux. Au tennis, pour une raison ou une autre, les gains sont pratiquement égaux dans la plupart des événements parce qu’à l’époque, il y avait une opportunité pour le tennis féminin d’être vu. Le tennis féminin est très populaire dans le monde. Je ne veux pas entrer dans une bataille à ce sujet, le problème pour moi est la discussion. »

Bartoli vole au secours de Nadal