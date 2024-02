Tennis : Nadal va changer ses plans pour Roland-Garros

Arnaud De Kanel

Toujours éloigné des terrains, Rafael Nadal n'est pas en pleine possession de ses moyens. Le Taureau de Manacor oriente sa saison sur Roland-Garros, son objectif majeur, et il pourrait donc revoir ses plans. Encore souffrant, Nadal a conscience qu'il devra certainement alléger son programme afin d'entamer la saison sur terre battue dans les meilleures conditions.

Forfait pour l'Open de Doha, Rafael Nadal est en retard dans son programme de reprise. L'Espagnol s'inquiète de son état de santé et il sait qu'il lui sera difficile de revenir à son meilleur niveau. Pour tenter d'y parvenir, il prévoit donc de chambouler ses plans initiaux.

«Ce que je voulais que mon calendrier soit ne le sera pas.»

Dans l'optique de briller à Roland-Garros, Rafael Nadal va faire l'impasse sur certains tournois qui étaient prévus dans son calendrier. « Ce que je veux et ce que je vais faire est très différent. Ce que je voulais que mon calendrier soit ne le sera pas. Mon espoir est de jouer la saison sur terre battue dans des conditions acceptables, et je parle d’être en bonne santé, pas d’être compétitif. Il y a de nombreux tournois très excitants sur terre et j’espère visiter Madrid. Je jouerai ce que je peux dans le cadre de ma réalité et dans une vision objective que je ne peux pas perdre de vue l’objectif de jouer à Roland Garros », a déclaré l'ancien numéro un mondial dans un entretien accordé à la Cope . En début de semaine, il évoquait même sa potentielle fin de carrière.

«Ce que je ressens, c'est qu'il ne m'en reste plus beaucoup à jouer»