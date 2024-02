Tennis : Le clan Alcaraz annonce du lourd, Djokovic sous pression

Alexis Brunet

Novak Djokovic a mal commencé l'année 2024. Le Serbe a chuté en demi-finale de l'Open d'Australie, face à Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi. Le Djoker est de plus en plus menacé par l'Italien, mais il doit aussi faire face à la concurrence d'un autre membre de la nouvelle génération, Carlos Alcaraz. L'Espagnol semble bien déterminé à tenir tête au natif de Belgrade.

Les espoirs de Grand Chelem calendaire de Novak Djokovic sont déjà partis en fumée. Le Serbe rêvait de remporter les quatre tournois majeurs la même année, mais il a été battu par Jannik Sinner, en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Italien, qui a gagné le majeur par la suite, a donc encore une fois triomphé face au Djoker.

«C’est un joueur à surveiller à chaque tournoi»

Jannik Sinner s'était déjà imposé dernièrement face à Novak Djokovic, en Coupe Davis. Pour Juan Carlos Ferrero, coach de Carlos Alcaraz, l'Italien monte en puissance, et il fait donc partie des favoris pour les prochains tournois, tout comme son protégé, comme il l'a déclaré au journal La Nacion . « Nous avions déjà vu Sinner travailler il y a deux ans et nous savions que ce moment allait arriver ; il frappait à la porte depuis longtemps, il semblait avoir le tennis pour gagner des tournois du Grand Chelem. Physiquement, il y avait peut‐être un peu de doute parce qu’il était très mince, mais une fois qu’il s’est entraîné et qu’il a mûri, il a réussi. C’est un joueur à surveiller à chaque tournoi, un prétendant majeur à la victoire, tout comme Carlos. Je pense que son émergence a été un peu comme lorsque Rafael Nadal et Roger Federer sont arrivés, ils se tiraient l’un l’autre, jusqu’à ce que Novak arrive, et maintenant c’est lui qui pousse un peu Carlos et Sinner. »

Alcaraz met Djokovic sous pression