Tennis : Djokovic déjà pris en chasse, Alcaraz veut l'effacer des tablettes

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 19 ans et en détrônant Novak Djokovic à Wimbledon l'an dernier dans une finale d'anthologie, Carlos Alcaraz a marqué de son empreinte le monde du tennis. Avec deux titres du Grand Chelem en poche, le jeune Espagnol s'avance comme la future star de ce sport, toujours tant dominé par le Serbe. Pourtant il n'a pas envie de laisser ce dernier seul au sommet de la hiérarchie, lui qui vient de confier une nouvelle fois son immense ambition avant son entrée en lice à Buenos Aires.

Voilà un message qui devrait arriver rapidement jusqu'aux oreilles de Novak Djokovic. Interrogé par le média Olé avant son premier match à Buenos Aires, où il défend son titre, Carlos Alcaraz nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison bien sûr, mais aussi pour sa carrière en entier. Alors que Novak Djokovic n'a pas encore quitté le navire, il vise déjà son incroyable record, montrant ainsi une ambition incroyable.

Alcaraz prêt pour gagner 24 Grands Chelems ?

En réussissant à repousser les limites humaines, Novak Djokovic a réalisé une saison 2023 hors du commun pour s'emparer de ses 22ème, 23ème et 24ème titres en Grand Chelem. Le Serbe a donc dépassé son grand rival Rafael Nadal et semble bien parti pour garder cet avantage et même l'améliorer. Mais Carlos Alcaraz ne recule devant rien. « Comme je suis un gars très ambitieux et que je veux toujours voir grand et que je rêve grand, évidemment les 24 titres de Djokovic sont un objectif à la fin de ma carrière. C’est une chose à laquelle il est inévitable de penser. Je suis très compétitif et c’est aussi ce qui me pousse a u plus haut niveau pour essayer d’être au même niveau que le Big 3. La vérité est que je rêve grand » déclare-t-il.

Tennis : Jannik Sinner au service du renouveau italien, l'exemple parfait https://t.co/3EoI7lJmo9 pic.twitter.com/M1hUXFo21X — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Sinner déjà dans la boucle

Même si Novak Djokovic a connu un coup d'arrêt en ne réussissant pas à décrocher une onzième couronne à Melbourne, le Serbe reste bien sûr en lice pour tous les autres grands rendez-vous à venir. Mais un autre adversaire semble avoir émergé dans la tête de l'Espagnol, et pas des moindres... « Évidemment, je continue de penser aux 24 titres en Grand Chelem de Nole, mais pour le moment, je pense que Djokovic et Sinner sont les joueurs à battre : ils sont à un niveau très élevé » révèle-t-il.

Retrouver la confiance

Depuis quelques mois, Carlos Alcaraz traverse une période difficile puisqu'il ne parvient plus à battre les tout meilleurs joueurs du monde, ce qui l'empêche d'accéder aux derniers stades des tournois par exemple. L'Espagnol a un peu perdu de sa superbe et il a connu une nouvelle rechute lors de sa défaite en quarts de finale de l'Open d'Australie. Il espère donc relever la tête en Amérique du Sud prochainement.