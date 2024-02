Tennis : Appelé par Djokovic, il va faire son retour sur le circuit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé depuis fin 2022, Nick Kyrgios a raté l’intégralité de la saison 2023 et a à plusieurs reprises évoqué sa vie après le tennis, ce qui a suscité une certaine crainte chez ses fans. Incontestablement l’un des personnages forts du circuit masculin depuis des années, l’Australien, finaliste à Wimbledon il y a deux ans, ne cesse de repousser son retour à la compétition. Absent à l’Open d’Australie, il a fait ses grands débuts en tant que consultant pour Eurosport au commentaire des matches, ce qui semble lui avoir donné des idées.

Célèbre sur le circuit depuis ses débuts surtout pour son côté sulfureux, Nick Kyrgios fait souvent parler de lui. Il faut dire que l’Australien ne rate pas une occasion pour donner son avis sur n’importe quel sujet. Pendant l’Open d’Australie, certains ont tenu à lui faire passer un message comme Novak Djokovic qui n’a pas hésité à le tenter pour un retour prochainement.

Djokovic pour le remotiver

Nick Kyrgios n’a que 28 ans mais pourtant on sent bien depuis plusieurs années que son temps sur le circuit ATP est compté. Encore absent de ce début de saison 2024, il a reçu un petit hommage de la part de Novak Djokovic, avec qui il n’entretenait pas une bonne relation il y a encore trois ans. « On t’aime bien dans la cabine de commentateurs, mais encore plus sur les courts ! On espère te voir bientôt une raquette à la main. Tu nous manques ! » avait glissé le numéro 1 mondial après sa victoire en quarts de finale contre Taylor Fritz.

Kyrgios bientôt de retour ?

A la suite de son expérience furtive à la télévision, Nick Kyrgios a partagé récemment des images de son retour à la salle de sport. L’Australien, désormais sans classement ATP puisqu’il n’a joué qu’un seul match en 2023, pourrait donc revenir prochainement dans la saison. En légende d'une vidéo, il a révélé que son histoire avec le tennis n'était pas terminée. Espérons pour lui qu'il puisse rejouer un rôle sur le circuit durant la saison...

Des blessures trop dures

Opéré du genou, Nick Kyrgios a tenté un retour à la compétition en juin 2023 à Stuttgart. Malheureusement l'Australien n'a pas pu aller plus loin que le premier match et il a fini par connaître une autre blessure à un ligament du poignet et sa convalescence prend désormais beaucoup de temps. Ces dernières saisons, il avait pris l'habitude de jouer très peu puisqu'il n'avait pas envie de trop se déplacer en période de pandémie mondiale.