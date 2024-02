Tennis : Ugo Humbert reçu 5 sur 5, le top 15 approche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé au tournoi de Marseille la semaine dernière, Ugo Humbert a tout simplement soulevé le trophée après un parcours de rêve. Eliminé au troisième tour de l'Open d'Australie, il a répondu de la plus belle des manières en remportant le 5ème titre de sa carrière sur le circuit ATP, le deuxième d'affilée devant le public français. Quelques jours après avoir confié ses envies de top 10, le voilà 18ème au classement, sa meilleure place.

Dimanche, Ugo Humbert a conclu une belle semaine à Marseille en dominant Grigor Dimitrov en finale, le tout sans se faire breaker. Le Messin continue son incroyable série lors des finales sur le circuit puisqu'il vient de remporter son 5ème titre en autant d'apparitions en finale, une statistique impressionnante quand on sait qu'ils ne sont qu'une poignée à avoir réussi pareille performance. Avec la confiance engrangée, on se dit qu'il peut réussir ses objectifs...

5 sur 5

Malgré un démarrage timide pour son entrée en lice face à Hugo Gaston (6-2 dans le premier set), Ugo Humbert a ensuite déroulé en ne concédant plus sa mise en jeu de la semaine. Le Français a battu en deux sets l'Espagnol Davidovich Fokina, mais surtout le Polonais Hubert Hurkacz, numéro 8 mondial, et Grigor Dimitrov, autre membre du top 15. Comme depuis le début de sa carrière, il gère parfaitement ces derniers rendez-vous pour gagner le titre à chaque fois. « En demies aussi, c'était méga solide. Je trouve que je suis monté en puissance. C'est chaque fois le cas en finale. Je me dis que je vais trouver les solutions. Mentalement, parfois, je me sens limite invincible. La sensation est incroyable » a-t-il confié après sa victoire.

Bientôt le top 10 ?

Juste avant son entrée en lice à Marseille, Ugo Humbert s'était confié sur sa capacité à intégrer le top 10. Cette nouvelle victoire l'a en tout cas rassuré puisqu'il a enregistré la 10ème victoire de sa carrière face au top 10 notamment en prenant sa revanche contre Hubert Hurkacz après Melbourne. « C'est génial, je me rapproche encore du top 15. C'est de plus en plus excitant. Je sais qu'il faut que je joue bien sûr les plus gros tournois. Passer dans le top 10, ce sera une affaire de constance. Au niveau du jeu, on est tous super proches. Ça passera par des petits détails, mais c'est ça qui est intéressant » a réagi celui qui pointe maintenant au 18ème rang.

Confirmation en indoor

Très à l'aise sur gazon au début de sa carrière, c'est en indoor qu'Ugo Humbert réalise ses plus grosses performances récemment. Le Français avait déjà remporté le tournoi de Metz en fin de saison dernière et dans cette partie de saison où il y a un peu d'indoor, il se régale. Après Marseille, il tentera de poursuivre sur sa lancée à Rotterdam, où il affronte le Finlandais Ruusuvuori dès demain.