Tennis : Un Français bientôt dans le top 10 ? Il ne cache pas ses ambitions

De retour à un très bon niveau depuis la deuxième moitié de la saison 2023, Ugo Humbert a toqué à la porte du top 20 avec insistance. A 25 ans, le Français a totalement relancé sa carrière et peut rêver d'aller un peu plus loin. Battu au troisième tour de l'Open d'Australie par Hubert Hurkacz en janvier, il reprend la compétition cette semaine à Marseille dans l'objectif de gagner. Et surtout de continuer sa marche en avant vers les sommets, lui qui veut franchir un sacré cap.

Il est l'un des visages du tennis français. Numéro 2 tricolore, Ugo Humbert pointe aujourd'hui à la 21ème place mondiale et il ne lui manque pas grand-chose pour monter un peu plus haut. Le Messin, qui a remporté le titre dans sa ville natale en fin de saison dernière, a lancé correctement son année 2024 et peut prétendre réaliser ses objectifs. Avant son entrée en lice à Marseille où il affrontera Hugo Gaston ce mercredi, il s'est livré dans L'Equipe sur ses ambitions.

En pleine progression

En 2021, Ugo Humbert avait déjà réalisé une belle saison en atteignant le top 30 pour la première fois. Le Français a maintenant amélioré son meilleur classement grâce à ses efforts en fin de saison, lui qui a pour habitude de proposer un gros combat quoi qu'il arrive. Le puissant gaucher s'appuie sur ses forces pour gagner et il sent qu'il peut aller encore plus haut. « La prochaine étape, ça sera d'être top 15, puis d'essayer de monter petit à petit. Ce qui est sympa, c'est que ça devient de plus en plus excitant. Cela se joue sur des petits détails. C'est sympa de travailler avec son équipe pour trouver les ingrédients supplémentaires pour franchir un nouveau cap. Cela me motive. Les détails, c'est la nutrition, la préparation physique pour les gros tournois, etc. » confie-t-il.

Objectif top 10

Depuis le déclin de la génération dorée et Lucas Pouille, aucun joueur français n'a été en mesure de pouvoir viser un tel objectif. Si Adrian Mannarino est aujourd'hui 17ème, il serait très surprenant de le voir un jour atteindre le top 10. Moins pour Ugo Humbert, qui à 25 ans, a encore une belle marge pour y arriver. « Le top 10, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un objectif que j'ai envie de réaliser. Je m'habitue à l'intensité du haut niveau, j'ai stabilisé pas mal de choses. Je sais ce que je dois faire quand j'arrive sur un terrain. C'est pour ça que j'ai bien joué en fin de saison dernière » poursuit-il pour L'Equipe .

Bien inspiré

Interrogé avant le tournoi de Marseille, Ugo Humbert est également revenu sur la victoire de Jannik Sinner à l'Open d'Australie, ce qui montre un peu plus que Novak Djokovic est plus vulnérable qu'avant. Forcément, cela laisse de la place pour plus de candidats. Le Français n'a que 3 ans de plus que l'Italien et il peut donc essayer de surfer sur cette vague. De plus, il possède un excellent ratio face au top 10 pour un joueur qui ne l'a jamais été puisqu'il est à peu près à 50% en une vingtaine de matches.