Tennis : Jérémy Chardy, le secret derrière la réussite d'Ugo Humbert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau numéro 1 français, Ugo Humbert a réalisé une belle saison 2023 qu'il termine pour la première fois de sa carrière dans le top 20 (20ème). Titré à Metz la semaine dernière pour le dernier tournoi de la saison sur le circuit ATP, il a eu en plus la chance de s'imposer à domicile. Le gaucher messin, déjà présent dans le top 30 en 2021, a connu l'enfer en redescendant très loin au classement. Mais il n'a pas abandonné, accompagné par son coach Jérémy Chardy avec qui il a construit une magnifique relation.

Ils ne sont pas de la même génération et auraient pu prendre une trajectoire totalement différente. Jérémy Chardy, 36 ans, a pris sa retraite sportive lors du tournoi de Wimbledon cette année, où il avait affronté Carlos Alcaraz au premier tour. C'était donc le début officiel d'une histoire entre un joueur en plein milieu de sa carrière et un nouveau coach. Mais en regardant de plus près, l'histoire entre les deux remonte à plus longtemps, comme l'a expliqué Ugo Humbert il y a quelques jours.

Rencontre aux Jeux olympiques

En 2021, Jérémy Chardy et Ugo Humbert sont tous les deux du voyage lors des Jeux olympiques de Tokyo. Les deux Français partagent la même chambre et s'entendent très bien. En plus, ils ont partagé une belle expérience puisqu'ils ont tous les deux atteint les quarts de finale du tournoi olympique cette année-là. « Notre relation est juste incroyable. Ouais c'est comme un grand frère pour moi, on s'est joués deux fois alors qu'on ne se connaissait pas trop et on a fait deux matchs incroyable. Que j'ai perdus d'ailleurs, je pense qu'il sera content qu'on le mentionne (rires). Et cette aventure aux Jeux Olympiques nous a tellement rapprochés, on dormait dans la même chambre et j'ai l'impression qu'il prenait soin de moi dès le début » confie le 20ème mondial.

Tennis : Alcaraz pousse un coup de gueule inattendu https://t.co/njIwsIahmH pic.twitter.com/RxHW3QHB2m — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

La lumière dans l'ombre

Auteur d'une belle année 2021 au cours de laquelle il a gagné l'ATP 500 de Halle en battant plusieurs membres du top 10, Ugo Humbert est rentré dans le top 30 à ce moment-là. Mais en 2022, la tendance s'est inversée. Après avoir battu Daniil Medvedev à l'ATP Cup au tout début de l'année, il a eu beaucoup de mal à enchaîner les victoires et il est sorti largement du top 100. « Quand j'ai eu une période très compliquée, que c'était très dur mentalement, je peux dire que c'était l'un des seuls, le seul même qui était là pour m'aider. C'est là où il s'est proposé. L'aventure s'est commencée il y a un an et demi, on a tout construit ensemble et c'est ça qui est incroyable » poursuit Humbert. En effet, pendant sa période de convalescence, Jérémy Chardy a choisi d'accompagner son compatriote avant de prendre sa retraite.

La cerise sur le gâteau

Auteur d'une belle saison, Ugo Humbert n'avait pas encore réussi à gagner le moindre titre sur le circuit ATP. Le Français, quart-de-finaliste à Pékin et à Shanghai notamment en cette fin de saison, a grappillé beaucoup de places dernièrement. Il a donc attendu le tournoi de Metz, sa ville natale, pour décrocher le gros lot : 4ème titre en 4 finales et entrée dans le top 20.