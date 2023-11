Tennis : Festival tricolore pour terminer l'année, Ugo Humbert intègre le top 20 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Masters débute ce dimanche, c'était la dernière semaine pour les autres joueurs sur le circuit principal. A Metz comme à Sofia, le tennis français a triomphé puisqu'Adrian Mannarino et Ugo Humbert ont tous les deux terminé la saison sur un titre. De quoi embellir un peu plus le bilan de l'année pour ces deux joueurs qui auront définitivement redonné le sourire ces derniers temps. D'ailleurs, tous deux se livraient une bataille à distance pour savoir qui terminera l'année en tant que numéro 1 français.

Malgré les quelques déceptions à la maison dans les grands rendez-vous, que ce soit à Roland-Garros ou au Rolex Paris Masters la semaine dernière, le tennis français fait plaisir à voir globalement sur l'année 2023. Avec l'émergence d'une nouvelle génération portée par Arthur Fils, il faut aussi féliciter ceux qui sont là depuis plus ou moins longtemps et qui ont ébloui ces derniers temps. Samedi, Adrian Mannarino et Ugo Humbert sont venus ajouter les 6ème et 7ème titres pour la France sur le circuit ATP cette année.

Une vraie course

Alors qu'Adrian Mannarino occupe le rang de premier Français depuis un petit moment, il a été récemment dépassé par Ugo Humbert. Mais pas question de ménager ses efforts pour autant : toute la semaine, les deux Bleus se sont rendus coup pour coup dans cette petite course. « Oui, ça me tient à coeur. Depuis un an et demi, j'ai mis beaucoup de choses en place. J'étais 150e à l'époque, et l'histoire est belle si je finis la saison n° 1 français. C'est cool, on se pousse tous les deux jusqu'au bout. On se tire vraiment vers le haut » réagissait Humbert plus tôt dans la semaine, alors que Mannarino a confié dans L'Equipe qu'il n'y prêtait pas vraiment attention.

Tennis : Candidat au capitanat en Coupe Davis, Tsonga est très ambitieux https://t.co/Q7xGw4pOLj pic.twitter.com/oDRiE7EkfT — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Humbert, la cerise sur le gâteau

Lorsqu'Adrian Mannarino s'est imposé à Sofia ce samedi, il avait intégré virtuellement le top 20. Oui mais voilà, en mettant fin à une semaine de rêve chez lui à Metz, Ugo Humbert va le devancer de 10 points au classement lundi prochain. Plus important encore : il sera 20ème pour la première fois de sa carrière. Auteur d'une grande saison débutée au-delà du top 100, le Français a connu de beaux résultats mais pas encore de titre. Voilà qui est fait avec le 4ème titre de sa carrière, le premier depuis Halle en 2021.

Mannarino rejoint les GOATs

Déjà vainqueur des tournois de Newport et d'Astana cette année, Adrian Mannarino réalise la meilleure saison de sa carrière à 35 ans. On aurait donc pu penser qu'il serait fatigué au moment de terminer la saison. Pas du tout ! Le Français a été moins impérial qu'Ugo Humbert mais il s'est imposé à Sofia et connaîtra aussi le meilleur classement de sa carrière. D'ailleurs, depuis 1990, aucun autre joueur que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'avait réussi à gagner 3 titres dans la même saison à plus de 35 ans. C'est dire si la performance du "divin chauve", comme on aime l'appeler sur les réseaux sociaux, est remarquable.