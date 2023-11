Tennis : Candidat au capitanat en Coupe Davis, Tsonga est très ambitieux

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un an et demi après avoir mis fin à sa carrière devant son public, à Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga reste très proche du tennis. L'ancien numéro 1 français, peut-être le meilleur joueur de l'ère Open pour la France, a toujours voulu garder un lien étroit avec son sport puisqu'il avait préparé sa retraite. Parrain de plusieurs associations pour aider au développement du tennis chez les jeunes et ayant créé son académie, il accumule les fonctions mais a encore très faim.

Le tennis français est touché en ce moment par un énorme débat autour de la nomination d'un nouveau capitaine pour l'équipe de France de Coupe Davis. Lors de la semaine parisienne au Rolex Paris Masters, la Fédération française de tennis en a profité pour sonder les principaux intéressés et on a appris que la liste des candidats était plutôt longue. Parmi eux, Jo-Wilfried Tsonga qui a déjà reçu le soutien du numéro 1 français, Ugo Humbert.

Une ambition sans limites

Très apprécié dans le monde du tennis français, Jo-Wilfried Tsonga a laissé une empreinte indélébile au cours de sa carrière de joueur. Un peu plus d'un an après sa retraite, le Manceau est déjà tourné vers le capitanat de la Coupe Davis. « Aujourd’hui, au vu de tout ce que j’ai fait dans ma carrière, tout ce que j’ai consacré à représenter mon pays du mieux possible, oui c’est quelque chose qui me motive. J’ai envie de le faire ! J’aime le fait qu’on ait un groupe en reconstruction, qu’on ait des jeunes qui commencent à taper très fort, des anciens qui peuvent amener un soutien et les guider. L’équipe est en train de progresser. J’ai envie d’amener mon état d’esprit et de transmettre » a déclaré celui qui a remporté cette compétition en 2017 dans son ancienne formule.

Un poste très prenant

En montrant publiquement son désir de grandes responsabilités, Jo-Wilfried Tsonga s'est logiquement positionné en tant que favori à la succession de Sébastien Grosjean. Oui mais voilà, le mandat de ce dernier était déjà critiqué à cause des nombreuses casquettes qui pouvaient causer un conflit d'intérêt. Le finaliste de l'Open d'Australie 2008, lui, sait qu'il va devoir abandonner quelques postes derrière lui. « Coacher un joueur du top 20 mondial ou devenir capitaine des Bleus ? Entraîneur de Coupe Davis. Ça représente beaucoup pour moi, oui, mais c’est surtout que je pourrais entraîner plusieurs joueurs du top 20, j’espère » a-t-il encore clamé au Républicain Lorrain cette semaine à Metz.

Trop tôt ?

Associé à Thierry Ascione à la All In Academy, Jo-Wilfried Tsonga a récupéré le tournoi de Lyon et est aussi actionnaire de l'ATP 250 de Metz depuis quelques mois. En passant devant Gilles Moretton, président de la FFT, le Manceau aurait même révélé qu'il serait prêt à abandonner ses fonctions pour éviter le conflit d'intérêt. Néanmoins, d'après les rumeurs, Gilles Simon et Paul-Henri Mathieu le devanceraient dans la course à ce poste. Il faudra peut-être attendre encore un peu...