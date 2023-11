Après le Rolex Paris Masters, Djokovic annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic a pris sa revanche. Battu en finale par Holger Rune l'année dernière, le Serbe a remporté, ce dimanche, son septième Rolex Paris Masters. Le numéro un mondial a fait le plein de confiance avant d'aborder les deux ultimes rendez-vous de la saison, à savoir le Masters de fin d'année, mais aussi la Coupe Davis. Il a détaillé ses objectifs.

Novak Djokovic n'est pas rassasié. Après avoir mis la main sur son 97ème titre, le Serbe se projette déjà sur la suite. La suite, c'est le Masters de Turin, qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison. L'occasion pour le numéro un mondial de finir la saison en boulet de canon. Mais avant de se projeter sur son prochain défi, Djokovic souhaite profiter de sa famille durant quelques jours.

Djokovic va couper pendant quelques jours

« J'essaie de décrocher tout ce que je peux décrocher. J'ai besoin d'une seule victoire, il me semble, pour me hisser à la place de numéro 1 à la fin de la saison, c'était mon objectif avec la Coupe Davis à la fin de l'année. Maintenant, le temps sera à la récupération pendant 3 à 4 jours. Je vais poser ma raquette, passer du temps avec ma famille, recharger mes batteries et ensuite aller à Turin où chaque match sera un peu comme une finale, car on est confronté aux huit meilleurs joueurs du monde » a confié Djokovic après sa victoire sur Grigor Dimitrov ce dimanche soir (6/3 6/4).

Djokovic dévoile ses objectifs de fin de saison