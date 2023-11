Rolex Paris Masters : Djokovic l'a traumatisé, le calvaire continue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Novak Djokovic a encore brillé du côté de Bercy. Face à Grigor Dimitrov, le Serbe n’a pas tremblé et s’est offert dimanche le Rolex Paris Masters pour la septième fois de sa carrière. Le Bulgare n’a jamais su inquiéter son adversaire du jour et poursuit sa terrible série avec une treizième défaite de suite contre lui.

Et de sept ! Ce dimanche, Novak Djokovic a dominé de bout en bout la finale du Rolex Paris Masters et s’est facilement imposé contre Grigor Dimitrov en deux sets (6-4, 6-3). Un septième succès du Serbe du côté de l’Accor Arena, lui qui a remporté son 97e trophée et son 40e Masters 1000, se rapprochant petit à petit des 109 titres de Jimmy Connors. Pour Grigor Dimitrov aussi, la série continue, mais celle-ci est beaucoup moins glorieuse.

Rolex Paris Masters : Après la défaite, il rend hommage à Djokovic https://t.co/5hZu8V31AC pic.twitter.com/7sHh9et76q — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Contre Djokovic, Dimitrov n’y arrive pas

Car le Bulgare n’y arrive tout simplement pas contre Novak Djokovic, qui ne cesse de l’écœurer depuis de longues années. Les deux hommes se sont désormais rencontrés à treize reprises, et le bilan est implacable, le Serbe dominant largement les débats avec 12 victoires et une seule défaite, remportant les 10 dernières confrontations. Il faut remonter à mai 2013 pour retrouver la trace du seul succès de Dimitrov, lors du Masters 1000 de Madrid (7-6 [6], 6-7 [8], 6-3).

6 sets gagnés sur 34