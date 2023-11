Rolex Paris Masters : Peut-on encore sauver Bercy ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent parmi les plus grands tournois du circuit depuis 1986, le Rolex Paris Masters connaît peut-être son avant-dernière édition cette année. Mis en danger par les nouvelles exigences de l'ATP pour faire en sorte de basculer tous les Masters 1000 sur un plus grand format sur douze jours et avec 96 joueurs, le tournoi risque la délocalisation. Depuis quelques mois, c'est La Défense Arena qui est évoquée pour reprendre le flambeau. Y a-t-il encore un espoir de garder ce grand événement à l'Accor Arena ?

Alors que l'édition 2023 touche à sa fin ce dimanche après-midi, Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters, fera un peu avant la finale le bilan en conférence de presse. Interrogé à plusieurs reprises ces derniers jours sur le futur de ce grand tournoi, l'ancien numéro 5 mondial reconnaît qu'il y a des choses à changer et le dossier est à l'étude depuis un moment déjà.

Un calendrier qui évolue

En 2023, l'ATP a déjà commencé sa transformation du circuit. En effet, dans sa volonté de créer plus d'espace dans le calendrier, l'instance du tennis masculin a décidé que les Masters 1000 se joueraient désormais sur douze jours et avec un tableau de 96 joueurs. Jusqu'alors, seuls Indian Wells et Miami répondaient à ces critères donc il faut un grand changement pour que les 7 autres tournois de cette catégorie se mettent à la page. Outre la suppression de plusieurs ATP 250 pour faire de la place, il faut pour certains tournois s'adapter en promettant de meilleures installations. A Bercy, la situation est compliquée : l'Accor Arena dispose d'un grand court central mais les deux autres courts utilisés pour la compétition sont déjà très petits et répondent tout juste aux critères actuels.

Une délocalisation polémique

Déjà que l'édition 2023 est marquée par plusieurs polémiques de programmation en raison des journées qui s'éternisent, c'est surtout la délocalisation du tournoi qui fait parler. L'année dernière, Cédric Pioline évoquait déjà cette piste comme solution pour le tournoi. Depuis, plusieurs sources essaient de défendre tant bien que mal. Le groupe Changer Paris présent au Conseil de Paris a demandé à la Maire de Paris Anne Hidalgo de tout faire pour répondre aux exigences de l'ATP.

Des aménagements possibles