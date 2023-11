Rolex Paris Masters : La programmation, argument de taille pour la disparition du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme bien souvent, le Rolex Paris Masters offre un magnifique spectacle aux spectateurs qui viennent en nombre à l'Accor Arena. L'édition 2023 ne déroge pas à la règle mais un problème récurrent fait beaucoup parler : la programmation du tournoi. Le Masters 1000 parisien, qui ne peut clairement pas passer au format supérieur avec 96 joueurs dans les conditions actuelles, est sous la menace d'une délocalisation.

Malgré le grand spectacle, un sujet revient sans cesse sur le devant de la table, à Bercy ou ailleurs. En effet, il n'est pas rare de voir des tournois finir la journée très tard dans la nuit, ce qui est un problème d'abord pour les joueurs mais aussi pour les spectateurs. Au Rolex Paris Masters, le court central est forcément beaucoup utilisé puisque c'est le seul capable d'accueillir beaucoup de monde. L'édition 2023 marque particulièrement les esprits puisque les journées de lundi et de mercredi ont toutes deux fini au-delà de deux heures du matin en France...

Sinner première victime de la programmation

En terminant son match à 2h37 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, Jannik Sinner a forcément dû laisser des plumes sur le plan physique. Vainqueur dimanche dernier du tournoi de Vienne face à Daniil Medvedev au terme d'un immense combat, l'Italien était programmé en quatrième rotation en session de journée jeudi. « Mon match s'est terminé à près de 3h du matin, ce qui signifie que je n'ai pu me coucher que quelques heures plus tard. J'ai eu moins de 12 heures pour me reposer et me préparer pour mon prochain match. Je dois faire ce que je crois être le mieux pour ma santé et mon corps » a-t-il lancé, comme un avertissement.

Tennis : Entre succès et grosses déceptions, l’année particulière du tennis français https://t.co/3Bcwuqp2Jw pic.twitter.com/8LSgdps4nT — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Un cas de figure qui se répète

L'année dernière, la rencontre entre Cameron Norrie et le Français Corentin Moutet s'était terminée à 3h03 du matin, le record du tournoi. En raison du ralentissement des surfaces en indoor, les matches sont parfois très serrés et durent très longtemps. La night session de mercredi a commencé tard et malheureusement, les organisateurs du tournoi ont envoyé la programmation au moment où Alexander Zverev s'apprêtait à conclure son match en deux sets face à Ugo Humbert. Et ces arrêts tardifs font que la salle est très largement vidée en fin de session.

Un tournoi plus qu'en danger