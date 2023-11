Rolex Paris Masters : Pas d’exploit tricolore, pire bilan de l’histoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La France n’aura pas eu le temps de briller très longtemps au Rolex Paris Masters cette année. Malheureusement, à l’issue du deuxième tour, plus aucun Français n’est présent dans le tableau, ce qui constitue le pire bilan de l’histoire du tournoi depuis sa création en 1986. Ugo Humbert, le seul à avoir franchi le premier tour, a été éliminé par Alexander Zverev mercredi soir au terme d’un match à sensations fortes.

Il faut dire que le résultat du tableau des qualifications avait donné le ton. En effet, seul Grégoire Barrère avait réussi à remporter un match avant de s’incliner au deuxième tour. C’est à peu près la même chose en ce qui concerne le grand tableau. Huit Français étaient engagés cette année et la France n’a réussi à gagner qu’un seul match au total. Une terrible édition 2023 du Rolex Paris Masters qui restera dans les mémoires comme étant la pire de l’histoire du tournoi…

Pire bilan de l’histoire du tournoi

Avec seulement un Français présent au deuxième tour du tournoi, il s’agit du pire bilan pour la nation hôte depuis 1986. De plus, après 2018, c’est seulement la deuxième fois que les huitièmes de finale ne verront la présence d’aucun tricolore. C’est d’autant plus marquant que ce mauvais résultat fait suite à un terrible bilan déjà à Roland-Garros cette année puisqu’aucun représentant n’avait vu le troisième tour.

La magie n'a pas opéré

Si le public parisien permet parfois à certains joueurs de livrer une performance incroyable pour tenter de s’imposer, cette année les efforts n’auront pas suffi. En effet, Gaël Monfils et Richard Gasquet ont été les plus proches de la victoire puisqu’ils ont obtenu au moins une balle de match. Pour Ugo Humbert, c’est une défaite cruelle après 3h29 de jeu au tie-break du troisième set face à un membre du top 10. Malgré de bons résultats ailleurs, la France n’aura pas réussi à briller dans ses deux plus grands tournois.

Une édition à oublier

Malgré la présence du public venu en nombre comme toujours, force est de constater que l’édition 2023 du Rolex Paris Masters ne restera pas dans les annales du tennis français. Malheureusement, les difficultés pour reconstruire se poursuivent en attendant la nouvelle génération qui pointe le bout de son nez.