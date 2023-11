Rolex Paris Masters : La magie de Paris, un élément plus que crucial à Bercy

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernier grand tournoi de la saison pour la grande majorité des joueurs, le Rolex Paris Masters est le lieu parfait pour passer un dernier moment mémorable avant de partir en vacances. Pour les joueurs français, c’est aussi l’occasion de retrouver un public tellement à fond derrière eux et souvent détesté par les autres joueurs. Il n’est pas rare de voir un représentant procurer de grandes émotions, même si l’appui du public ne suffit pas toujours.

La magie de Paris, comme l’a si bien nommée Gaël Monfils, est vraiment une chose sur laquelle chaque joueur français peut compter en arrivant au Rolex Paris Masters. Seul Masters 1000 à se disputer en indoor, l’ambiance est toujours au rendez-vous quelle que soit l’heure de la journée. Cette année encore, la magie agit bien malgré le bilan négatif des joueurs présents dans le tableau.

Jouer à domicile, un avantage

Comme souvent dans le monde du sport, évoluer à domicile peut être un avantage qui peut favoriser ceux qui ont la chance de se retrouver dans cette position. Au tennis, la France a la chance de peser lourd dans la balance en organisant de grands événements, dont le Rolex Paris Masters. A Bercy, le public agit souvent comme une aide supplémentaire, capable de faire basculer le cours d’un match à n’importe quel moment. Et généralement, il n’en faut pas beaucoup pour le réveiller.

Tennis - Rolex Paris Masters : Gaël Monfils annonce du lourd à Bercy https://t.co/OhpC3kDYKP pic.twitter.com/Jrrxp7slnL — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Des frissons garantis

Il faut dire que le tournoi a tout pour plaire. L’entrée sur le court est certainement la plus marquante du circuit avec ce long tunnel qui joue avec la lumière et les couleurs. Le public, conquis, sait quand donner de la voix. On l’a encore vu cette semaine lors des matches de Richard Gasquet et Gaël Monfils par exemple. A la dérive, le Biterrois a su revenir dans le match alors qu’il était au bord du précipice en se servant du public pour augmenter son niveau de jeu. Monfils, lui, a profité comme à chaque fois de ses coups de génie pour faire chavirer le Central. Malgré tout, il leur a manqué à tous les deux un petit point pour valider la victoire.

Le public français, source de controverses

S’il est connu pour donner un supplément d’âme à ses joueurs, le public français a aussi mauvaise réputation à l’étranger. En effet, il faut bien avouer qu’il y a souvent quelques débordements dans les encouragements et quand vous êtes de l’autre côté du filet face à un Français, il est vivement encouragé de réussir sa première balle. Certains se laissent gagner par la frustration et quelquefois répondent aux sifflets du public. Quoi qu’il en soit, le tennis français peut être fier d’avoir un public aussi présent.